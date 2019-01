Uomini e Donne news, Mara Fasone terrorizzata: “Mia sorella ha sentito i lamenti”

Mara Fasone news dopo Uomini e Donne, brutta esperienza notturna

Mara Fasone ha qualcosa da confessare ai suoi fan. Riesce a mantenere sempre vivo il suo rapporto con loro e racconta (quasi) tutto quello che le succede nella sua vita. Dopo Uomini e Donne, è riuscita a ritornare alla sua vita di tutti i giorni (non senza poche difficoltà) e ora ha parlato di una brutta esperienza avuta durante la notte. Cosa le è successo di preciso? Ieri sera ha salutato tutti dopo aver vinto la partita a Monopoli con sua sorella ed è sembrata per tutto il tempo felice. Ma, durante la notte, qualcosa l’ha turbata, tanto che è intervenuta propria la sorella per rasserenarla.

Uomini e Donne, Mara Fasone fa una confessione importante

Questa è stata la confessione di Mara Fasone fatta tramite una stories di Instagram: “Oggi mi sono svegliata un po’ male. Ho fatto un orribile sogno. Fortunatamente mia sorella ha sentito i miei lamenti e mi ha svegliata”. In molti le hanno chiesto cosa le è successo, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non rispondere. Ha invece chiarito se ritornerà molto presto in TV. Non sappiamo se questo è stato un episodio isolato o se non è la prima volta che Mara abbia questi incubi, fatto sta che i fan si sono preoccupati molto per lei.

Gossip Uomini e Donne, cosa si sa ancora di Mara Fasone?

Nonostante il suo trono sia terminato da un pezzo (e non come lei si sarebbe immaginato), Mara Fasone riesce a mantenere accesi i riflettori su di sé: recentemente ha avuto un lungo sfogo che ci ha fatto capire di più sulla sua esperienza a Uomini e Donne. Non sono mancate nemmeno segnalazioni e gravi critiche nei suoi confronti: c’è stata anche un’influencer che ha dichiarato di sapere al cento per cento che la Fasone ha passato le vacanze natalizie con un uomo più grande di lei. Cos’altro scopriremo? Ci racconterà quello che ha sognato questa notte?