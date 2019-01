Uomini e Donne anticipazioni, Mara Fasone ritorna in Tv? Finalmente la sua risposta

Anticipazioni Uomini e Donne, Mara Fasone di nuovo in TV? Nuovi impegni lavorativi

Rivedremo Mara Fasone a Uomini e Donne? Quasi al cento per cento no. L’ex tronista è stata scottata da quell’esperienza e non ha nessuna intenzione di ripeterla. Almeno per il momento. Il futuro è sempre imprevedibile! Durante le sue ultime Instagram stories, qualche fan le ha chiesto se tornerà presto in TV e lei ha dimostrato di non essere chissà quanto interessata all’argomento… sempre per il momento! Non sappiamo quali saranno i prossimi progetti di Mara, ma è sicuro che ne abbia parecchi, come ha fatto sapere lei stessa: “Al solito ho dormito poco e non mi fermo mai. Per questo ho gli occhiali da sole anche di inverno!”. Cosa bolle in pentola?

Stop Uomini e Donne! Mara Fasone adesso pensa ad altro

Su Instagram, Mara Fasone ha chiesto ai suoi follower un modo per convincere la sorella a giocare con lei a Monopoli. Le hanno dato una miriade di consigli (persino quello di tagliarle i suoi vestiti preferiti!), ma qualcuno ha “osato” fare la domande delle domande: “Quando ritorni in televisione?”. Mara non è stata chiarissima con la sua risposta: “Ma scusatemi: io voglio giocare a Monopoli e voi mi chiedete se vado in TV?”. Non lo ha detto con tono polemico, come invece ha fatto recentemente a seguito di pesanti attacchi nei suoi confronti: ha fatto una confessione che ha sorpreso tutti!

Mara Fasone e i concorsi di bellezza, alla ribalta una vecchia polemica!

Destino ha voluto che, tra le carte del Monopoli, le è capitata proprio quella sui concorsi di bellezza. E sapete bene quanto si sia discusso per una frase detta a un corteggiatore durante un’esterna a Uomini e Donne: col suo naso ha trionfato a ben 15 concorsi! Ecco come ha commentato la carta (in maniera molto simpatica): “Sei arrivata seconda a un concorso di bellezza. No, va beh. La peggior gaffe che ho fatto in televisione!”. Dopo U&D, Mara Fasone appare sempre serena. Ha qualche sorpresa che ci rivelerà fra non molto? Intanto i tronisti sono sempre più vicini alla scelta e ci sono state già delle anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne. Mara ha ritrovato il sorriso mentre non riesce ancora a reggere le critiche Giulia Cavaglia, che ha avuto una reazione che nessuno si sarebbe aspettato.