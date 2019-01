Uomini e Donne news, Giulia Cavaglia non ci sta e risponde con strano messaggio

Giulia Cavaglia racconta la sua verità: Lorenzo Riccardi le crederà?

Da quando ha messo piede a Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è stata travolta da un’ondata di critiche e segnalazioni! Nonostante questo, c’è stato sempre chi l’ha sostenuta e ha creduto alla sua buona fede. Uno di questi è senza dubbio il tronista Lorenzo Riccardi. Anche lui qualche dubbio nei suoi confronti. Intende però portare avanti questa frequentazione per capire se Giulia è davvero sincera o se è in trasmissione per altri motivi. Nel corso degli anni, sono stati molteplici i tronisti e i corteggiatori interessati solo ai riflettori e a qualche gossip. Lorenzo non vuole assolutamente che la sua nuova fidanzata sia concentrata più sul successo che su di lui. Ha investito molte energie per poter essere presente a Uomini e Donne, dove ha dato tutto sé stesso per cercare quella che dovrebbe essere la donna della sua vita.

News Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia nella bufera: ecco cosa è successo

Ieri ci sono state delle nuove segnalazioni su Giulia Cavaglia che non sono passate inosservate perché è stata una nota influencer ad averle rese pubbliche. La corteggiatrice, però, non ci sta e adesso le ha rivolto un messaggio: “La gente sta al mondo perché c’è posto? Secondo me sì. In tante occasioni. Sto volando!”. Parole recepite. Deianira La Terribile – è stata lei a muovere delle accuse nei confronti di Giulia – ha spiegato che tutto quello che ha mostrato ai suoi follower di Instagram è autentico perché, a suo dire, saprebbe riconoscere una chat finta da una vera. Ecco cosa ha detto: “Visto che in molti mi hanno detto che quella chat potrebbe essere una chat fake, vi farò vedere la differenza fra una vera chat e una chat fake”.

Chi sarà la scelta di Lorenzo a Uomini e Donne?

Oltre alle segnalazioni di Giulia di Uomini e Donne, si è parlato molto anche di quello che è successo a Mara Fasone: quest’ultima, nonostante sia lontana dal programma, ha scatenato un grande putiferio! Mara, ovviamente, non farà nessuna scelta perché ha deciso di ritirarsi dal dating show di Canale 5. Lorenzo invece dovrà fare molto presto la sua scelta. Ricadrà su Giulia Cavaglia? E se lei dovesse dirgli di “no”? Ricordiamoci che c’è anche questa possibilità. Sono emerse già delle succulenti anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne e sulla location. Cosa dobbiamo aspettarci di vedere?