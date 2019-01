Uomini e Donne anticipazioni, Giulia non è interessata a Lorenzo? Scoppia il caso

Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: lei non è interessata al tronista?

Prepariamoci a un altro accesissimo confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia! Con le anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo ogni volta che i tira-e-molla sono tutt’altro che finiti. Rassegnatevi. Fino al giorno della scelta sarà sempre così. Soprattutto adesso che Deianira Marzano ha pubblicato delle frasi che avrebbe detto la corteggiatrice: secondo quanto riportato dall’influencer, lei sarebbe interessata non solo al tronista ma anche agli sponsor. Per questa ragione oggi Giulia Cavaglia è la protagonista delle Instagram stories di Deianira La Terribile. Ne ha pubblicate parecchie e in ognuna di esse l’ha punzecchiata!

Giulia Cavaglia non vuole Lorenzo Riccardi? Le ultime accuse!

Dopo aver spinto Mara Fasone a un lunghissimo sfogo, adesso La Terribile ha preso di mira Giulia di Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto: “Voi come ci andate in televisione, visto che non attivate il cervello? Vi sembra modo di comunicare determinate cose al pubblico? Mi viene da sorridere per quelli che dicono: ‘Come fa a scrivere certe cose?’. Non è che quelli che vanno in televisione sono tutti intelligentissimi!”. Come risponderà Giulia a queste provocazioni?

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo Riccardi è vicina

Lorenzo Riccardi è ancora indeciso sulla sua scelta, ma il Serale di Uomini e Donne è alle porte ed emergono sempre più anticipazioni. Il tronista ci sorprenderà decidendo di tornare a casa da solo? Ci sembra alquanto impossibile, visto che hanno creato questa nuova versione di U&D proprio per dare maggior risalto alle scelte. Se, fino a poco tempo fa, sembrava proprio essere Giulia Cavaglia la scelta annunciata di Lorenzo Riccardi, adesso qualcosa è cambiato… Il tronista potrebbe essersi stufato del “corteggiamento a intermittenza” da parte della ragazza e, con le ultime critiche lanciate da Deianira, il loro rapporto non migliorerà di certo!