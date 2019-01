Selvaggia Roma distrutta per i ritocchini: “Artefatta”, lei sbotta

I ritochini di Selvaggia Roma sotto processo: attacchi su Instagram!

Selvaggia Roma si è rifatta. Lo ha ammesso candidamente perché crede fermamente che i ritocchini non debbano essere tenuti nascosti. Su Instagram, però, c’è sempre qualcuno pronto a puntarle il dito contro. I suoi ex fan non amano la “nuova Selvaggia” perché, a loro dire, avrebbe un aspetto più artificiale rispetto a quello che aveva in precedenza, quello che aveva quando partecipò a Temptation Island assieme a Francesco Chiofalo. Selvaggia Roma non fa mai finta di nulla e, quando qualcuno la attacca, risponde a tono. Come è successo recentemente sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Selvaggia Roma troppo rifatta? Risponde l’ex concorrente di Temptation Island

Questo è stato il commento di una ex fan: “Vogliamo la vecchia e vera Selvaggia! Eri amata per la tua semplicità e spontaneità. Sei artefatta”. Selvaggia ha dato una risposta precisa: “Il tuo commento mi fa capire quanto non mi hai allora conosciuta e capita. Quindi non sarei più vera e spontanea per labbra e seno rifatto? Ho fatto una cura della pelle dato che avevo segni in faccia. Non vedo perché dire il contrario”. Selvaggia ha voluto solo migliorarsi. Non crede di aver stravolto il suo aspetto. Si piace così! Lei è al centro delle polemiche per i ritocchini estetici mentre un’altra ex partecipante di Temptation Island per un altro motivo: Lara Zorzetto è stata accusata da Deianira Marzano di essersi fidanzata solo per business!

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, chiarimento vicino?

Selvaggia Roma è stata attaccata anche per quello che è successo nell’ultimo periodo a Francesco Chiofalo. Adesso la ragazza ha trovato la sua serenità e non vuole che qualcuno gliela porti via! La stessa serenità raggiunta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, che hanno nuovi progetti per questo 2019. Quali saranno quelli di Selvaggia Roma? Ci sarà mai un vero chiarimento con Lenticchio?