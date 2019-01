Francesco Chiofalo tumore, ultime news dall’ospedale: “Oggi giorno importante”

Francesco Chiofalo news, gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale: “Oggi giorno importante”

Francesco Chiofalo su Instagram ha postato una foto dall’ospedale. Ha deciso di farlo per un motivo ben preciso, per comunicare gli esiti degli ultimi esami a cui si è sottoposto. Sappiamo che mancano pochi giorni all’operazione, lui stesso aveva fatto sapere che l’intervento è in programma tra una decina di giorni. Come è facile immaginare, prima di un’operazione al cervello, anzi prima di un qualsiasi intervento chirurgico, è importante fare tutte le verifiche del caso. “Ho deciso di postare una foto all’interno dell’ospedale perché per me oggi è un giorno molto importante… Con oggi si chiude il mio percorso di pre-ospedalizzazione”, ha scritto poco fa Francesco per aggiornare chi fa il tifo per lui. E sono davvero in tantissimi, anzi siamo in tantissimi.

Francesco Chiofalo tumore, parla l’ex di Temptation Island: “Intervento complicato, lungo e pericoloso”

L’ex di Temptation Island ha voluto spiegare per filo e per segno cosa sta succedendo: “Prima del mio imminente intervento in questi giorni ho dovuto controllare e fare tutta una serie di analisi ai miei reni, al mio cuore, ai miei polmoni e il mio fegato”. Dopo aver scoperto il tumore al cervello è iniziato un calvario per lui. Non è un periodo semplice, c’è molta paura ma anche tanta speranza. Il fatto che sia giovane d’età fa ben sperare infatti, ma non è tutto: “Mi dovrò sottoporre ad un intervento al cervello molto complicato, lungo e pericoloso. Tutto questo è servito a capire se il mio fisico nonostante la mia giovane età riuscisse a sopportare un intervento di 18 ore al cervello”. Per questo Francesco ha parlato di un giorno importante, perché tutti gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito positivo: è idoneo per l’operazione.

Temptation Island, Francesco Chiofalo su Instagram: “C’è in me molta speranza e voglia di vivere”

Quando ci sarà l’operazione di Chiofalo? Aveva fatto sapere che ci sarebbe stata verso il 10 di gennaio, e mancano ormai pochi giorni. Lui è molto spaventato, teme anche di superare l’intervento ma di risvegliarsi con qualche disabilità che non riuscirebbe a sopportare. Non è un ostacolo semplice da superare, ma la voglia di combattere non manca: “Oramai sono agli sgoccioli… Mancano veramente pochissimi giorni… Tra poco mi opererò… La paura è tanta… Ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere”. Sotto a questo post sono arrivati centinaia di commenti di supporto e affetto. Continuate a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo.