Francesco Chiofalo news operazione, il duro sfogo: “Non sto bene, mi massacra”

Francesco Chiofalo news sull’operazione: gli ultimi aggiornamenti

Francesco Chiofalo di Temptation Island oggi ha risposto a cinque domande dei fan su Instagram. Ha attivato l’ormai nota funzione del social network un po’ di ore prima di rispondere, per dare il tempo ai suoi follower di fare domande. Ha deciso di rispondere alle cinque più frequenti e ovviamente non sono mancate news sull’operazione. Francesco ha fatto sapere che ancora non sa il giorno preciso in cui dovrà operarsi, ma non manca molto. Succederà fra una decina di giorni più o meno, intorno al 10 di gennaio, forse il giorno prima o il giorno dopo. Non lo sa con precisione oggi, glielo faranno sapere due o tre giorni prima. Il tumore di Francesco Chiofalo ha sconvolto tutti, ma soprattutto lui, che ha ammesso di essere molto spaventato.

Come sta Francesco Chiofalo? La risposta sincera su Instagram

Tra le domande più frequenti c’era il “come stai?”. L’ex di Temptation Island ha voluto rispondere a questa domanda in modo molto sincero: “Purtroppo non sto bene per niente… Dormo pochissimo non mangio quasi nulla… Sono molto dimagrito… Non mi alleno più… Sinceramente tutta questa storia del tumore e dell’operazione non l’ho presa nel migliore dei modi”. Francesco ha anche confidato ai fan di avere molta paura per ciò che dovrà affrontare. Il tumore purtroppo ha colpito una parte molto delicata, l’operazione sarà lunga e difficile e potrebbe avere delle complicazioni, anche nel caso in cui il tumore venisse asportato totalmente. Ed è proprio questo che spaventa Francesco: “Purtroppo ho molta paura… Ho molta paura di uscire da questo intervento diverso… È un intervento al cervello molto lungo e complicato… Se avessi delle disabilità dopo l’operazione non penso che riuscirei ad accettarlo… Quindi sì ho molta paura… Sono terrorizzato”.

Francesco Chiofalo si sfoga con i fan: “Mi massacra nel profondo”

Un lungo e duro sfogo di Francesco su Instagram è arrivato quando c’è stato chi gli ha chiesto di parlare di un suo desiderio che vorrebbe realizzare: “Sicuramente diventare padre è uno dei miei desideri più grandi”, ha risposto. Il giovane ha proseguito precisando che ha ancora tanti sogni da realizzare e non solo uno, come qualsiasi ragazzo della sua età ma con qualche timore in più: “Ho solo 29 anni e sono ancora un ragazzo e di cose che vorrei realizzare nella mia vita ce ne sono a migliaia… E il solo pensiero che tutto potrebbe svanire così all’improvviso… Mi massacra nel profondo… Non mi fa dormire la notte”. Infine, Francesco Chiofalo ha raccontato che domani trascorrerà il Capodanno a casa in tranquillità, ma con degli amici: “Per ovvi motivi queste festività sono state per me le più brutte di tutta la mia vita”.