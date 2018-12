Francesco Chiofalo tumore al cervello: il video-annuncio improvviso su Instagram

Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello: annuncio shock su Instagram

In casi come questo ogni parola è superflua: Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello. L’annuncio è stato dato da lui stesso su Instagram tramite una storia con cui ha spiegato come ha scoperto tutto. Dopo un incidente il ragazzo è andato al pronto soccorso per farsi visitare e lì è arrivata la doccia fredda: una notizia inaspettata per l’ex di Temptation Island, il “Lenticchio” di tutta l’Italia che tanto ci ha fatto ridere durante il programma estivo di Canale 5. Francesco era visibilmente sconvolto quando ha dato la notizia ai suoi fan. “Non sapete – così ha esordito – neanche quanto è difficile per me fare questo video e dover dire una cosa che pensavo di non aver mai voluto dire”.

Tumore Francesco Chiofalo: il racconto su Instagram

“Non voglio fare pena a nessuno – ha continuato – e non sto in nessun modo scherzando. Lo faccio perché non posso più mascherare di star bene. Purtroppo sto male, sono gravemente malato […] Mi visitano, mi fanno tutti i controlli […] in sala di attesa si avvicina un dottore e mi dice ‘Ehi Francesco, nel tuo cervello abbiamo trovato una macchia grossa. Tu ne sapevi qualcosa?’ Non sapevo neanche di che stesse parlando […] Fanno ulteriori controlli e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore”. La notizia risale a pochissimo tempo fa e nel Web sono in tanti ad aver mostrato vicinanza e affetto al ragazzone di Canale 5.

L’operazione al cervello dopo Natale: Francesco si sfoga coi fan

“Dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale – ha spiegato Francesco – un intervento al cervello per cercare di levarlo: l’operazione mi hanno detto i dottori che durerà 18 ore […] Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”. Non sappiamo cosa succederà dopo questa operazione ma siamo sicuri che in qualche modo Francesco riuscirà comunque a strapparci le tante risate che ci ha già strappato in passato. Forza, Francesco! Siamo con te!