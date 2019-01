Amici 18, litigio mai visto tra tutti i professori per Marco: Timor durissimo

Amici oggi news, Veronica Peparini contro Timor Steffens per salvare Marco Alimenti

Oggi, ad Amici 18, i professori hanno litigato per Marco Alimenti. È giusto che un solo insegnante decida del destino di un concorrente? Hanno discusso a lungo e al momento non è stata ancora presa una decisione, anche perché Timor Steffens sembra irremovibile. Non ha mai voluto tenere delle lezioni al ballerino perché non vede in lui nessun potenziale. Le sue parole non sono state accettate da Marco, che gli ha risposto in questo modo: “Quello che dici per me non ha senso. Hai visto un piccolo pezzo di coreografia e adesso mi vuoi eliminare”. Timor ha spiegato che lo conosce bene, considerato che lo vede ballare da più di due mesi. Veronica Peparini ha deciso di stare dalla parte di Marco Alimenti e si batterà fino alla fine per lui.

Timor Steffens avrà ragione? Il regolamento è dalla sua parte

I concorrenti di Amici 2019 hanno persino protestato per far sì che Marco venga riammesso e gli sia data la possibilità di imparare da Timor Steffens. Veronica ha riunito tutti i professori, ai quali ha spiegato: “Io non sono d’accordo con questa cosa. Esiste il diritto di insegnare agli studenti. Tutti i ragazzi della scuola sono dalla mia parte. Tutto questo sta prendendo una forma importante. Voglio scoprire cosa ne pensate voi”. Timor è stato come sempre molto deciso: “Se si inizia una scuola e si pagano degli insegnanti, allora quegli insegnanti ti aiutano. Qui invece non c’è il diritto allo studio. Io sono un insegnante e un coreografo. Non è giusto questo. Io non sono d’accordo. Marco non ha le qualità per vincere il Serale di Amici“. Timor Steffens non è sempre duro, comunque, e ha dato larga dimostrazione di avere un lato nascosto di sé passando una fantastica serata con Elena d’Amario.

Amici 18 spaccato in due: non tutti i professori vogliono Marco Alimenti nella scuola

Dalla parte di Veronica, Alessandra Celentano: “Comunque qui ci deve essere la possibilità di volerci provare con un professore. Questa non è una scuola dell’obbligo, è vero, però è una scuola dove bisognare far lezione a tutti”; di parere contrario Rudy Zerbi: “Stiamo qui per fare i professori e il metro di tutti noi va rispettato. C’è scritto nel regolamento di Amici 18 quello che ha fatto Timor. Io rispetto come lui valuta. Fate allora Amici di Veronica e Alessandra!”. Timor ha poi lanciato la scoccata finale contro la Celentano: “Tu tieni tutti i ballerini e li fai sfigurare, tra virgolette. Io invece mando fuori chi per me non vale. Veronica vede del potenziale in Marco, io no. Tu puoi provare quanto vuoi, ti servono due mesi?”.

Marco Alimenti ritorna ad Amici 2019? La speranza dei suoi compagni e il ringraziamento finale

Veronica Peparini ha infine perso la pazienza: “Questa non è un’audizione, non scelgo chi mi piace! Questa è una scuola! Devono poter studiare per diventare migliori!”. Ma in tutto questo, cosa è successo a Marco Alimenti di Amici 2019? La sua situazione è delicata, ma ha voluto ringraziare comunque i suoi compagni per lo sforzo fatto nei suoi confronti: “Grazie a tutti. Questa mattina ho detto che magari erano carichi ieri, ma che poi non avrebbero fatto nulla. Non me lo aspettavo”.