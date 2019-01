Amici, scuola occupata per la prima volta: gli allievi protestano contro Timor

Amici 2019, scuola occupata: gli allievi protestano contro Timor Steffens

La classe di Amici 2019 non ci sta e protesta contro Timor Steffens. Il motivo? L’eliminazione di Marco Alimenti. Nella puntata di ieri abbiamo assistito infatti alla richiesta di Timor di mandare via il ballerino dalla scuola. Il motivo? A lui non piace e non vuole lavorarci. Pare non conti nulla il fatto che invece Veronica Peparini si trovi molto bene a lavorare con Marco, perché il regolamento – che saremmo tutti curiosi di leggere una volta per tutte – prevede che un professore possa eliminare un allievo. Timor ha aperto i casting per trovare dei ballerini con cui gli piacerebbe lavorare. Esattamente come la Celentano ha proposto Vincenzo e Rafael, ma almeno ha richiesto delle sfide. Questo è andato in scena ieri nella scuola di Amici, che adesso gli allievi dell’edizione 2019 hanno deciso di occupare la scuola. E si tratta della prima volta nella storia del talent show.

Amici 18, scuola tappezzata di manifesti: protesta al grido di #fammistudiare

A riportare la notizia è stato anche Il Messaggero. Pare che la classe abbia occupato la scuola e abbia tappezzato le pareti con dei manifesti e degli striscioni: “#fammistudiare”, “Diritto allo studio”, “Let me grow, change e be myself” ci sarebbe scritto. Gli allievi pare abbiano anche indossato una maglietta con la scritta “#fammistudiare”, tutto per difendere Marco Alimenti. Non finisce qui, perché i ragazzi si starebbero rifiutando in massa di esibirsi nei prossimi giorni. Cosa chiedono? Una possibilità per Marco, che Timor accetti di studiare insieme al ragazzo per almeno una settimana prima di prendere una decisione. Insomma, agli allievi come anche al pubblico non va giù che Marco sia stato eliminato senza aver mai fatto una lezione insieme all’insegnante.

Amici, gli allievi chiedono che Marco venga riammesso e studi con Timor

Una regola che i ragazzi avrebbero richiesto anche per i futuri allievi che dovessero trovarsi in queste condizioni. In definitiva, la classe chiede che Marco rientri nella scuola di Amici 18 e che faccia lezione per una settimana insieme a Timor. Ci riusciranno? Di certo è una situazione insolita. Abbiamo sbirciato i profili Instagram di alcuni ragazzi, comunque, e non sembra si trovino nella scuola: forse ci sono solo alcuni della classe? O chissà, potrebbero aver smesso di protestare perché hanno già ottenuto ciò che volevano. O sono stati avvisati del fatto che avrebbero eliminato tutti. La curiosità di scoprire cosa sta succedendo davvero è tanta, siamo certi non mancheranno aggiornamenti sulla scuola di Amici occupata!