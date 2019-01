Concorrenti Amici 18 lasciano la scuola, la protesta fa tremare il talent show

Amici 18, continua la protesta dei concorrenti per salvare Marco Alimenti

Continua la discussione tra i professori di Amici 2019. Solo Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono dalla parte di Marco Alimenti, per il quale Timor Steffens ha voluto un’eliminazione immediata; incerto, invece, Stash Fiordispino, che può capire lo stato d’animo dei concorrenti di Amici 18: “Io sono in estrema difficoltà. Sono stato dall’altra parte e so quanto questo programma possa cambiare la vita. Ma non posso andare contro Timor. Ha dato modo a Marco di lavorare con lui e sa com’è”. La Celentano sta lottando molto per Marco, anche se non è il suo prototipo di ballerino (e non gli si avvicina nemmeno un po’): “Ne faccio una questione di principio. Io sono la prima che dice che Marco non è un bravo ballerino. Ma gli ho sempre dato l’opportunità di studiare con me”.

Marco Alimenti ritornerà ad Amici? Veronica Peparini decisa!

Ieri Veronica Peparini ha perso la pazienza per le parole di Timor, oggi ha continuato a impegnarsi per far sì che Marco Alimenti non esca dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “Io ci sto qua e sputo il sangue per vedere una coreografia fatta bene dagli allievi, anche se non è veramente come la voglio io!”. Timor e gli altri insegnanti schierati dalla sua parte non hanno cambiato idea e Veronica ha chiesto agli allievi di Amici 2019 di intervenire: “Eccomi. Una bella lotta. C’è una bella fetta di professori che non ci appoggia. La Celentano la pensa come noi. Ora voi dovete parlare con i professori”.

Concorrenti VS professori: un episodio mai successo nella scuola di Amici

Giordana Angi è stata la prima a prendere parola: “Per noi è importante parlarvi e quindi vi chiediamo di ascoltare le nostre storie per rivedere la vostra posizione, che per noi è un’ingiustizia. All’allievo deve essere data la possibilità di studiare, altrimenti sarebbe un’audizione e non una scuola. Noi siamo pronti a toglierci la maglietta per farvi capire quanto è importante studiare”. Dopo il racconto delle storie di Jefeo e Alessandro Casillo che hanno commosso Stash, Mameli ha concluso così il discorso: “Noi rifiutano le vostre assegnazioni e so bene che questo potrebbe danneggiarci. Desideriamo che voi professori vogliate vederci migliorare”. Ma in tutto questo, che ne è di Marco Alimenti? Abbiamo scoperto cosa gli è successo fuori da Amici 2019.