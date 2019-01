Marco Amici eliminato? Lo sciopero non funziona, professori durissimi

Amici 18, Marco Alimenti eliminato? Il tentativo (fallito) del ballerino

Marco Alimenti verrà eliminato ad Amici 18? Tutti i concorrenti – tranne Tish e Rafael – si sono mobilitati per far rientrare nella scuola il ballerino. Non hanno ritenuto giusta la decisione di Timor Steffens di stroncare il percorso di Marco senza avergli fatto mai una lezione. Marco ha lavorato con Veronica Peparini, i suoi assistenti e con un insegnante esterno, che ha dato al danzatore tutti gli strumenti per realizzare una buona coreografia sulle note di Michael Jackson. La sua esibizione lo ha convinto? Per niente: “Finalmente sei riuscito a fare la coreografia di Michael Jackson. Non ho nulla di personale. Si vede che hai passione e sei felice di ballare, però non è mai stato questo il mio punto”.

Timor Steffens durissimo con i concorrenti di Amici 2019

Ci sono stati litigi tra professori fuori e dentro dalla scuola, ma a poco sono serviti, visto che Timor non ha cambiato di una virgola il suo pensiero. Queste sono state le sue parole nella puntata di oggi di Amici 2019: “Questa non è una scuola normale. Maria mi ha voluto come coreografo e direttore artistico per cercare talenti. Dovevo essere onesto con me stesso perché fuori c’è qualcuno di più bravo di te. La mia opinione rimane la stessa. Non mi hai convinto. Mi serve uno come Miguel, che è migliorato molto”. Jefeo è intervenuto per difendere il suo compagno a nome della classe: “Avete dato voi il banco a Marco. L’unica cosa che noi chiediamo è semplicemente che Marco rientri per studiare”. Timor è stato molto duro: “Questa protesta l’avete fatta perché qualcuno non vorrebbe essere eliminato come è successo a lui?”. Colpiti e affondati!

Marco ritorna ad Amici 2019? Una sfida potrebbe salvarlo

La “grande” protesta dei concorrenti di Amici (che alla fine si è rivelata piuttosto ridicola) si è risolta con un contentino per Marco: dovrà preparare una coreografia scelta da Timor Steffens e andare in sfida con un altro ballerino. Riuscirà a superare la sfida? Anche se dovesse farcela, avrà sempre contro di lui Timor, che certamente non lo vorrà per il Serale. Marco Alimenti ha continuato a polemizzare: “Tu in sala mi hai visto dieci minuti. Se tu fossi stato in sala con me, forse un miglioramento avrebbe potuto esserci. Ci ho lavorato due giorni pieni per questa coreografia e penso di essere migliorato”. Alex Britti lo ha zittito così: “Decidono i professori punto e basta”. Ma in questa puntata c’è stato anche spazio per il gossip: Daniel ha perso la testa per una ballerina!