Amici 18 anticipazioni: Veronica e Celentano allarmano, Timor gioisce

Marco Alimenti eliminato? Veronica e Celentano preoccupate

Le anticipazioni di Amici 18 sono a dir poco esplosive! Non è mai successo, nella storia della scuola, che i concorrenti decidessero di non fare lezione con i professori per protesta. Il motivo scatenante è stato il rifiuto dell’insegnante Timor Steffens di lavorare col ballerino Marco Alimenti. Gli allievi, al grido di “diritto allo studio per tutti”, hanno rinunciato alle loro magliette pur di salvare il loro compagno da quella che hanno definito un’ingiustizia. Dalla loro parte, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Quest’ultima ha ribadito il suo pensiero su Instagram: “La storia di Amici ci insegna che solo lavorando con i ragazzi riusciamo a capire veramente il loro livello, il loro talento e la loro qualità”.

Timor Steffens non cambia idea, il regolamento di Amici 2019 diventa pericoloso

Veronica e Alessandra hanno fatto valere le loro ragioni durante l’ultima registrazione di Amici 2019. Marco Alimenti è salvo? Su di lui pesa ancora un punto interrogativo grande quanto una casa! Timor ha cercato di capire quello che hanno espresso le due insegnanti e ha deciso di fare un passettino indietro. Ma questo non significa che ha cambiato opinione sul conto del “danzatore della discordia”. E infatti, per far capire meglio questo, ha deciso di inserire nella scuola un ballerino che rappresenti al massimo il suo stile. Ma Timor non è solo l’insegnante severo che non vuole lavorare con Marco… lo avete visto come si è divertito con Elena d’Amario?

Anticipazioni registrazione Amici 18: cosa è successo davvero?

Su Instagram le due insegnanti dalla parte di Marco hanno fatto ben capire che l’ultima registrazione di Amici ha dato a tutti non pochi problemi: “Puntata movimentata… ci vediamo domani”. Più sereni, invece, Timor e Stash: “Nient’altro che energia positiva”. Si parlerà anche di quello che è successo tra Tish e Alberto Urso adesso. Sì, ci sono delle succulenti novità che non potrete proprio perdervi! Cos’altro scopriremo dalle prossime anticipazioni di Amici 2019?