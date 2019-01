Amici registrazione, tutte le squadre in sfida: Tish a rischio, entra Banana

Amici 2019 registrazione: cosa succederà nella puntata di sabato 26 gennaio

Sabato 26 gennaio appuntamento imperdibile con la puntata di Amici 2019! La registrazione che si è appena conclusa annuncia un numero interessante di colpi di scena. La protesta degli allievi non si è arrestata fino a quando Timor Steffens non ha accettato un compromesso, ma ci sono stati dei risvolti inaspettati. Un piccolo obiettivo dunque è stato raggiunto da parte loro, anche se non hanno mai contestato l’eliminazione di Marco Alimenti ma il modo in cui Timor voleva eliminarlo. Hanno protestato contro la sua decisione di volerlo eliminare senza aver mai lavorato insieme a lui. Timor infatti non ha fatto mai lezione a Marco, perché non vede in lui un potenziale e un vero talento.

Amici 18, tutti gli allievi in sfida: le anticipazioni

Se la situazione di Marco si è risolta non con l’eliminazione ma con un altro provvedimento, tutti gli altri allievi sono finiti in sfida. E quando diciamo tutti intendiamo davvero tutti! Cosa è successo? Come rivelano le anticipazioni di Amici 18 del Vicolo delle News, dopo la seconda sfida a squadre della puntata Rudy Zerbi ha sfidato gli allievi, con non poche conseguenze con i suoi colleghi. La squadra di Atene ha perso e in sfida sarebbe dovuto andare Alvis. Rudy però ha avuto qualcosa da obiettare: anche in questo caso si sarebbero dovuti rivelare un gruppo coeso, come con Marco. Rudy avrebbe mandato in sfida tutta la squadra perdente, invece colpo di scena: la squadra di Atene a questo punto ha detto che tanto valeva anche gli allievi di Sparta. E così, tutti gli allievi sono in sfida. Tutti per uno, uno per tutti.

Anticipazioni Amici: Tish Alvis e Miguel in sfida, Timor sceglie Banana

A rischiare nella registrazione di Amici di oggi sono stati Tish, Alvis e Miguel. Loro hanno già sostenuto la sfida e hanno vinto, mentre tutti gli altri la faranno in settimana. Infine, nella puntata di sabato 26 gennaio vedremo anche l’ingresso di una nuova ballerina. Si chiama Valentina, si fa chiamare Banana, ed è stata scelta da Timor dopo i casting aperti la settimana scorsa.