Marco Alimenti Amici, la dura decisione dopo la protesta: le news

Marco Alimenti Amici 18: le anticipazioni e le news dopo la protesta

Cosa è successo a Marco Alimenti di Amici 18? Oggi si è registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. Le news e le anticipazioni erano attesissime dal pubblico, perché c’era in ballo non solo il destino del ballerino, ma quello di tutta la classe vista la protesta. Molti hanno sospettato nei giorni scorsi che ci sarebbero state conseguenze per gli allievi che hanno deciso di aderire a una protesta che è sembrata uno sciopero. Durante la settimana infatti cantanti e ballerini si sono rifiutati di fare lezione con i professori che non appoggiavano la loro protesta. Si sono presentati in aula solo con Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Stash, che negli ultimi giorni si è schierato dalla parte dei ragazzi.

Amici 18, Marco Alimenti è stato eliminato? Le ultime news sul ballerino

Alex Britti e Rudy Zerbi invece hanno deciso di appoggiare Timor Steffens, che la settimana scorsa ha chiesto di eliminare Marco. Una decisione arrivata dopo che si è rifiutato di fare lezione insieme al ballerino da quando si sono aperte le porte della scuola. Marco ha potuto studiare insieme a un coreografo scelto da Veronica Peparini e oggi si è presentato davanti a Timor con una coreografia di Michael Jackson. Niente da fare, però: il professore era convinto nel volere il ballerino fuori dalla scuola. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, Marco non è stato eliminato, però, perché la classe hanno raggiunto un compromesso con Timor: Marco affronterà una sfida. Se dovesse rimanere nella scuola, però, chissà se Timor farà lezione con lui oppure no.

Marco Alimenti ad Amici 2019: Timor accetta di mandarlo in sfida

Nonostante il compromesso raggiunto su Marco, la protesta della classe e l’occupazione al grido di #fammistudiare ha avuto le sue conseguenze nella registrazione di oggi di Amici 2019. Ci sono state le due sfide a squadre, entrambe perse da Atene, ma al termine della seconda c’è stato il colpo di scena. Rudy ha messo tutti gli allievi dinanzi alle loro responsabilità: sono andati tutti in sfida. Nella puntata di sabato 26 gennaio vedremo però un altro ballerino lasciare la scuola.