Amici 18 nuove eliminazioni, concorrenti cambiano ancora: un Serale diverso?

Concorrenti Amici 18 eliminati: la classe cambia di nuovo!

Tantissimi cambiamenti, quest’anno, nella scuola di Amici 18! Nuove eliminazioni e concorrenti scelti personalmente dai professori hanno modificato drasticamente il profilo della classe. Continua a esserci un viavai di cantanti e ballerini ed è difficile, per i telespettatori, capire per chi fare il tifo. Anche perché – e non è la prima volta che è successo in questa edizione – vengono mandati a casa personaggi molto amati. Tutti i professori sembrano intenzionati, questa volta più che mai, a scovare talenti autentici. Basti pensare ad Alessandra Celentano, che è stata capace di portare nella scuola due ballerini di danza classica di altissimo livello!

Amici news: addio Daniel, Alessandro Casillo si salva

Tutti i concorrenti di Amici 2019 sono a rischio eliminazione. Non possono lasciarsi deconcentrare da altro (Tish e Alberto si sono lasciati anche per questo motivo). Tra i più preoccupati, c’è senza ombra di dubbio Alessandro Casillo, che ha più volte temuto di uscire. Ecco cosa ha detto durante la puntata del daytime di oggi 30 gennaio 2019: “Sono preoccupato. La ragazza con la chitarra che cantava e suonava era brava. Voglio andare e sapere subito l’esito!”. Vi possiamo dire con certezza – grazie alle anticipazioni di Amici 18 date da Il Vicolo delle News – che Alessandro non uscirà e che invece dirà addio alla classe il simpaticissimo Daniel (simpatico, sì, ma non così bravo da poter rimanere nella scuola).

Chi andrà al Serale di Amici 18? I primi nomi

Grande punto interrogativo su Marco Alimenti. Vi possiamo anticipare che Timor Steffens ha scelto come sfidante un vero talento. Il suo percorso è davvero finito? Sappiamo anche che è stata eliminata Ahlana, che Mowgli e Jefeo faranno invece la sfida durante la registrazione di Amici di venerdì. Si avvicina sempre di più il Serale di Amici e nessuno è al sicuro: i cinque concorrenti (salvo imprevisti) che accederanno alla fase finale potrebbero essere Tish, Giordana, Alberto, Rafael e Miguel.