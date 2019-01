Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua”

Rivolta ad Amici di Maria De Filippi? Le fan di Daniel Piccirillo furiose!

Daniel di Amici 18 è ritornato alla vita di tutti i giorni. Il suo percorso nella scuola si è interrotto: ha fatto spazio a una cantante che ha colpito tutti. Concorrenti compresi, che si sono arresi al fatto che avesse più talento di Daniel. Ma il rapper ha un futuro bellissimo davanti a sé. Può crescere e migliorare. E trovare così la sua strada. Infatti l’esito della sfida non lo ha distrutto. Certo, non è facile rinunciare al sogno di arrivare al Serale di Amici 2019, però sa bene che adesso potrebbero nascere nuove opportunità, anche perché, dalla sua parte, ha un gruppo ben nutrito di fan pazze di lui! E a loro che si è rivolto Daniel Piccirillo durante le sue ultime Instagram stories parlando di “rivolta”.

Daniel ritorna ad Amici 18? Un messaggio particolare

Una sorpresa notturna decisamente inaspettata! Daniel ha lanciato questo messaggio a tutti coloro che lo seguono: “Come state? Male? Penso stiate piangendo… Io vi voglio dire di state tranquille. Se volete fare la rivolta, fatela! Il mio percorso non finisce qui. Ma inizia adesso. Statemi vicino. Vi voglio un sacco di bene. Mi sta arrivando tanto affetto”. Una rivolta? Lo sciopero non ha funzionato con Marco Alimenti (che si trova momentaneamente in una brutta situazione) e dubitiamo che funzioni altro per poter ammettere nella scuola di Amici di Maria De Filippi un concorrente eliminato a seguito di una sfida. Daniel ha sottolineato più volte la parola “rivolta” durante le sue stories: “Sto leggendo cose carine sulla rivolta da fare in puntata”.

L’eliminazione di Daniel nuovo motivo di scontro ad Amici?

Daniel non è comunque l’unico eliminato: assisterete presto all’uscita di altri concorrenti. Le anticipazioni di Amici 18 parlano chiaro! Oltre ad aver fatto cenno a questa ipotetica rivolta di Amici (dubitiamo che ci posso essere davvero), il cantante ha anche spiegato quali sono stati i suoi ultimi spostamenti e i suoi prossimi progetti: “Sono tornato a Verona dalla mia famiglia e sto con i miei fratelli. Vi farò ascoltare tutti gli inediti che non avete sentito, tutti gli inediti che volete. E tra pochissimo esce una bellissima cosa”. Anche Tish e Alberto hanno nuovi progetti… ma da single perché ora hanno preso una decisione importante!