Alessandro Casillo e Giordana Angi, terribile litigio: cos’è successo fuori da Amici?

Amici 18, Giordana e Angi litigano: amicizia definitivamente finita?

Oggi c’è stato un grande litigio tra Giordana Angi e Alessandro Casillo. Ma cosa è successo fuori dalla scuola di Amici 18? Erano riusciti a creare un rapporto stupendo, ma adesso si è sgretolato. Le parole dette di nascosto da Giordana su Alessandro non sono proprio piaciute. Né a lui né ai telespettatori. Perché esprimere dei giudizi contro il suo amico a un ragazzo che – e più volte lo ha fatto ben intendere – non trova particolarmente simpatico (Mameli)? Questo – più che le parole – ha fatto male ad Alessandro. Lui che ha supportato sempre Giordana nei suoi momenti di sconforto (e non ne sono stati pochi), ha capito di esser stato pugnalato alle spalle e si è lasciato andare a un lungo sfogo. È intervenuta persino Maria De Filippi per placare gli animi!

Giordana Angi tradisce Alessandro Casillo? Parole che pesano

Alessandro Casillo ha scoperto cosa ha detto Giordana a Mameli durante una confessione fatta negli spogliatoi: “Io non ho poca stima di lui, ma mi arrabbio perché penso che possa fare molto di più. Se la prende comoda. Gli chiedo sempre perché si accontenta della prima cosa che scrive, che deve superare il suo limite. Se non lo migliora ora, quando lo dovrà migliorare?”. Dimenticatevi la serata speciale passata da Alessandro e Giordana… adesso non si parlano più! Il chiarimento non c’è ancora stato, fuori da Amici 2019, e domani vedremo la seconda parte della loro litigata durante il day-time.

Alessandro Casillo furioso: mai visto così ad Amici!

Ha perso le staffe, Alessandro, e si è scagliato contro quella ragazza che credeva sua amica: “Vuoi sentirti dire che sei più brava di me nella scrittura? Sì, ok… sei molto più brava! Magari non farò mai niente, ma non vorrei che fossi tu a giudicarlo. Sono stufo di sentirmi inferiore rispetto a voi. E ci sto male ogni volta. Preferisco che mi dici che non ti piaccio. Lo apprezzerei di più. Non arriverò mai al tuo livello di scrittura. Quello è il mio modo di fare. Scriverò canzoni di merda per te”. Alessandro Casillo è scoppiato in lacrime. E non è stato l’unico. Anche Daniel ne ha versate tante e ha fatto ben intendere che sentiremo ancora parlare di lui ad Amici 2019. Alvis e Ahlana hanno sorpreso: tra le lacrime, ci hanno fatto capire che hanno un rapporto che va oltre l’amicizia.