Timor Steffens e Elena D’Amario pubblicano foto insieme, i fan impazziscono!

Amici 18, Elena e Timor nuova coppia? I fan impazziscono per i due ballerini

Elena D’Amario e Timor Steffens stanno insieme? Questa è la domanda che si sono posti i fan dopo l’ultima foto che la ballerina ha pubblicato su Instagram. Non è la prima volta, comunque, che i due compaiono insieme: chi segue le loro stories sa bene che hanno passato recentemente anche una serata all’insegna del divertimento assieme ad altri professionisti di Amici 18. Una foto innocente – ovviamente! – quella pubblicata da Elena, ma che ha scatenato il gossip. E quei fan che vedono coppie un po’ ovunque. Delle belle coppie! Elena e Timor di Amici sono bellissimi insieme e, guardando anche voi lo scatto, non potrete far altro che pensarla in questo modo. Entrambi sono single. Non ci sono molti anni a dividerli. L’amore potrebbe anche scoccare (ma non è ancora successo nulla).

Cosa nascondono Timor ed Elena di Amici 2019? Una foto scatena il gossip

Questo è il commento di Elena D’Amario alla sua foto: “La danza è un percorso entusiasmante che unisce mondi diversi. La curiosità alimenta la creatività e allora ascoltandosi si scopre e si cresce”. E sì, il suo mondo e quello di Timor Steffens si sono uniti… e i fan sono impazziti! Ecco cosa hanno scritto: “Nuova ship”; “Secondo me è amore”; “Elena, in questo momento sei invidiata da tutte le donne d’Italia”; “A quando il matrimonio?”; “Oddio, vi adoro! Troppo belli! Finalmente ballate insieme”; “Insieme siete troppo belli”; “L’estrema perfezione in una foto”. Questa è solo una minima parte di quelli che abbiamo letto. E ora che Tish e Alberto Urso hanno avuto il litigio definitivo (non si parlano più), tutti sono alla ricerca della nuova coppia di Amici 2019!

Nuove eliminazioni ad Amici 18? Le parole di Timor

Timor, sul suo profilo di Instagram, ha invece parlato del percorso dei suoi allievi nella scuola: “Mi piace vedere il viaggio che ogni studente fa qui ad Amici di Maria De Filippi: è importante continuare a sfidarsi per continuare a crescere”. E con una sfida è stato eliminato Marco Alimenti, che ha scritto un messaggio molto polemico contro l’insegnante! Ma non sarà l’unico ad abbandonare la scuola perché sono entrati nuovi concorrenti che hanno destabilizzato l’equilibrio della classe, Umberto Gaudino è tra questi: sapete cosa abbiamo scoperto sul suo passato?