Alberto e Tish Amici distanti: non si parlano più? Lui volta pagina così

La decisione di Alberto Urso e Tish dopo il litigio ad Amici 18

Hanno messo la parola fine sulla loro relazione. E questa volta per davvero. Tish e Alberto Urso hanno deciso di dividere le loro strade e ora come ora sono distanti anni luce una dall’altro. Preferiscono concentrarsi solo su loro stessi. Non si parlerebbero più. Durante l’ultimo day-time di Amici 2019, li abbiamo visti lontani e i nuovi cambiamenti delle squadre non fanno altro che confermare i dubbi dei fan: c’è stato un litigio tra i due che ha spinto entrambi a prendere una decisione precisa… quella di non condividere più nulla! Nemmeno un momento di spensieratezza assieme agli altri compagni. Tish preferisce passare del tempo con Alvis e Mameli mentre Alberto con Miguel, col quale ha creato un ottimo rapporto.

Alberto Urso pensa solo a sé stesso, Tish solo un ricordo?

Alberto e Tish di Amici 18 non si sono lasciati andare come hanno fatto invece Giordana Angi e Alessandro Casillo (quest’ultimo ha poi spiegato cos’è davvero successo dopo il litigio). L’ultima discussione è avvenuta a telecamere spente. E probabilmente fuori dalla scuola. Nonostante questa rottura non proprio facilissima da accettare, Albero Urso ha deciso di voltare pagina quanto prima, parlando del video del suo singolo Indispensabile e di una novità che gli cambierà di certo in meglio la vita: “Svegliati ogni mattina con il pensiero che qualcosa di meraviglioso sta per accadere”. A cosa starà facendo riferimento? A quella maglietta verde che lo farà volare dritto dritto al Serale di Amici 2019? Nella nuova puntata del sabato, potrà accedere al prossimo step sia lui sia Umberto Gaudino, il ballerino di latino-americano dal passato particolare.

Amici 18 news, ecco cosa sta succedendo dentro e fuori la scuola

Tish, invece, sta pubblicando meno stories nell’ultimo periodo. È totalmente concentrata sulla preparazione delle esibizioni? Il Serale di Amici 18 è alle porte e tutti i concorrenti dovranno lavorare sempre di più per convincere i professori a dar loro la possibilità di superare l’ultimo ostacolo. Non ce l’ha fatta Marco Alimenti, che adesso ha fatto scoppiare un’altra polemica che ha coinvolto Timor Steffens!