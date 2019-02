Amici 18, Tish e Alberto: pace fatta? Primo segnale di un riavvicinamento

Tish e Alberto, news Amici 18: i due cantanti sorprendono ancora!

Alberto Urso e Tish hanno deciso di riappacificarsi? Nell’ultimo periodo, fuori dalla classe di Amici 18, ci sono stati dei litigi e delle incomprensioni che hanno allontanato i due cantanti. Non li vedevamo più insieme e, durante le puntate del day-time, cercavano continuamente di tenere una certa distanza. Era sotto gli occhi di tutti: ogni volta che i concorrenti di Amici 2019 discutevano delle sfide e delle future esibizioni nella sala relax, Tish e Alberto preferivano essere lontani, evitando di scambiare anche mezza parola. Avevano cominciato a far sognare i fan per la loro neonata love story e invece poi l’incanto si è spezzato… ma siamo sicuri che tutto sia realmente finito?

Il gesto inaspettato di Alberto Urso, Tish ha apprezzato?

Tish e Alberto di Amici 18 hanno spiegato a Maria De Filippi di non avere due caratteri proprio compatibili e – aggiungiamo noi – negli ultimi giorni non si parlavano più. Sì, erano arrivati persino a prendere questa decisione. Ma adesso pare proprio che qualcosa sia cambiato. C’è stato un importante segnale su Instagram! Mettendo l’orgoglio da parte, il tenore ha deciso nuovamente di lasciare cuoricini alle foto di Tish. Non succedeva da un po’ di tempo. Al momento, però, Tish non sembra voler ricambiare questo gesto: la più orgogliosa dell’ex coppia è sempre stata lei e ne ha dato nuovamente dimostrazione.

Ultime notizie su Amici 2019: nuove emozioni nella scuola

Nelle prossime puntate di Amici di Maria De Filippi, scopriremo sicuramente di più sul legame di Alberto Urso e Tish. Nonostante cerchino di essere i più riservati possibile, i gossip sul loro conto emergono sempre… anche perché non riescono a trattenere proprio tutto davanti alle telecamere. E questo è più che positivo: significa che non sono personaggi artefatti e che si lasciano invece guidare dalle emozioni. A proposito di emozioni: avete visto il significativo tatuaggio che si è fatto Alessandro Casillo?