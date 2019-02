Serale Amici 2019, Mowgly fuori per colpa della Celentano? “Non ce la faccio più”

Mowgly al Serale di Amici 18? Alessandra Celentano non lo vuole (e il suo voto è indispensabile)

Non ha più altri modi per spiegarlo: Alessandra Celentano non vuole Mowgly al Serale di Amici 2019. Non lo ritiene dotato di versatilità e questa, per lei, è una qualità che non può mancare nei ballerini che accederanno alla nuova fase del talent show: tutti devono risultare credibili in tutti i generi. Quindi vedremo Rafael Quenedit ballare hip hop? Una domanda di questo tipo è stata posta da Mowgly alla Celentano, che ha avuto un po’ di difficoltà nel rispondergli. Ha preferito sottolineare il talento di Rafael nella danza classica. Ma anche Mowgly è un talento in quello che fa, perché non dovrebbe allora accedere al Serale di Amici 18? Fuori dalla scuola non lavorerà di certo come “ballerino versatile” ma come breaker professionista!

Amici news, Mowgly si sfoga: come farà a convincere la Celentano?

“Non ce la faccio più – è scoppiato così un esasperato Mowgly –. Mi ha detto le solite cose. Mi ha detto persino che non cambia il giudizio su di me nemmeno se dovessi decidere di fare la comparata. Adesso io non so come fare. Mi ha messo 3. Non so come convincerla”. Vincenzo e Miguel gli hanno consigliato di preparare una coreografia che non abbia alcun riferimento al suo mondo per dimostrarle almeno lo sforzo di fare qualcosa di lontanissimo da lui. Ma la Celentano pare proprio che sia irremovibile e il 3 di Mowgly potrebbe diventare al massimo un 4! A rischio eliminazione anche Alessandro Casillo, che non riesce ancora a convincere i professori della sua artisticità.

Concorrenti di Amici a rischio: il Serale è alle porte!

Nella puntata di oggi di Amici 18, non abbiamo solo assistito a un nuovo confronto tra Alessandra Celentano e Mowgly, ma anche all’inaspettata confessione di Federica Marinari sul suo passato. I concorrenti di Amici 2019 trovano sempre il modo di far parlare di loro: come ci sorprenderanno la prossima volta? Magari con un ritorno di fiamma di Tish e Alberto! E pare che ci siano tutti i presupposti: il tenore ha fatto un gesto importante per lei.