Amici 18, Rudy distrugge Alessandro Casillo (che scoppia a piangere): dure parole

Rudy Zerbi durissimo con Alessandro Casillo: lo scontro ad Amici 2019

Quest’oggi ad Amici 18 c’è stato un grande litigio tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo. Al professore non sono per nulla piaciuti i commenti fatti dall’allievo alla canzone Certe notti di Ligabue. Rudy, sempre pronto a fare una tirata d’orecchi ai concorrenti, ha avuto così un confronto col cantante, spiegandogli inizialmente l’importanza del brano che gli ha assegnato: “Non capisco perché non ti piaccia Certe notti. Una canzone che io ti ho suggerito per valorizzarti. Questa è considera la canzone più bella di Ligabue ed è una canzone attuale; una canzone di una storia generazionale che abbiamo vissuto. Che hai?”. Alessandro ha dapprima farfugliato qualcosa – perché non si sarebbe aspettato un confronto con Zerbi – per poi rimettere insieme dei pensieri confusionari.

Nessun Serale per Alessandro Casillo? Rudy è chiaro

“Non ce l’ho con la canzone – ha spiegato Alessandro Casillo di Amici 2019 –. So che è importante. Emotivamente questa settimana è stata per me molto difficile e non sono riuscito ad affrontare la canzone come avrei voluto. Ce la sto mettendo tutta e adesso la vedo con occhi diversi”. Rudy lo ha poi attaccato duramente: “Tu non sei vero. Pensi di essere vittima di un complotto. Quando scegli tu i pezzi, hai sempre voti bassi. Devi essere onesto. Non c’è mai una volta che le cose sono dritte”. Delle parole, queste, che fanno ben capire che Casillo potrebbe non arrivare mai al Serale di Amici 2019.

Amici 18 news, Alessandro Casillo piange per le parole di Rudy Zerbi

L’affondo di Rudy Zerbi ha fatto scoppiare in lacrime Alessandro, che ha parlato di un ultimo periodo molto difficile (Federica ha invece fatto riferimento al suo passato tribolante): “Qualche giorno fa, ho parlato con Alex Britti, che mi ha detto di essere sempre uguale e triste. Non capisco perché mi hai assegnato questa canzone, con cui non posso esprimere il massimo della mia felicità! Sono stato male con me stesso. Per i miei modi chiedo scusa a me stesso in primis. Ma non è come dici tu. Adesso devo solo tirare il meglio di me”. A rischio eliminazione anche Mowgly, che però adesso ha deciso (assieme a Timor Steffens) di fare qualcosa per convincere Alessandra Celentano che è meritevole di accedere al Serale di Amici 2019.