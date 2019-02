Tish Amici 18 festeggia San Valentino: la confessione della cantante (Foto)

Il San Valentino di Tish di Amici 18: un nuovo fidanzato nella sua vita?

Tish ha festeggiato San Valentino. A modo suo! Ormai archiviata la sua storia con Albero Urso, continua a restare single. Si credeva che avesse cominciato a nutrire dell’interesse nei confronti di Alvis, ma tutto si è rivelato un fuoco di paglia. Tish è libera come una farfalla e, tramite delle stories di Instagram, ha fatto capire che non ha un fidanzato da alcuni anni. Quest’anno avrebbe potuto festeggiarlo con Alberto… se solo il loro rapporto non si fosse incrinato! Non c’è stato modo, da parte del tenore, di convincere Tish a ricominciare. L’orgoglio le ha impedito di iniziare tutto daccapo. Chissà se qualcosa cambierà durante il Serale di Amici 18: lei ha già ricevuto la maglia verde mentre Alberto la otterrà molto presto. Magari durante la prossima registrazione.

Tish si diverte a San Valentino (senza Alberto Urso)

Nel giorno di San Valentino, Tish ha pubblicato su Instagram una foto con cui ha spiegato che è single il 14 febbraio da ormai tre anni. E che il suo unico vero amore è la pizza! Anche quest’anno ha deciso di festeggiare assieme alla sua grande amica. Lo scatto è stato commentato così: “My Valentine since 2016”. Un San Valentino da single per la stragrande maggioranza dei concorrenti di Amici 2019; un San Valentino non proprio spensierato, per alcuni di loro, visto che potrebbero essere eliminati nella prossima puntata.

Amici 18 news, cosa sta succedendo dentro e fuori dalla scuola?

Il Serale di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicino – adesso conosciamo anche la data d’inizio – e potremmo assistere ben presto anche a eliminazioni inaspettate. I professori hanno avvertito alcuni ragazzi: fra questi c’è Alessandro Casillo, che continua ad avere una media bassa e a non impegnarsi come dovrebbe; per questi due motivi, Rudy Zerbi lo ha attaccato e Casillo non è riuscito a trattenere le lacrime. Un San Valentino amaro per qualcuno, divertente per qualcun altro. Un giorno che potrebbe essere forse l’inizio di qualcosa di bello. Tish e Alberto di Amici 18 lo festeggeranno l’anno prossimo? Da fidanzati, però!