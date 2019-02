Serale Amici 18, data d’inizio svelata: la corsa dei concorrenti si fa durissima

Amici 18, ecco quando inizia il Serale del talent show

Il Serale di Amici 18 ha finalmente una data d’inizio. Nel talent show di Maria De Filippi le commissioni di danza e di canto continuano a testare la bravura e il talento dei concorrenti e arriveremo a fine marzo tra lacrime e discussioni. Avrete notato tutti infatti che la corsa per il Serale sta mettendo davvero sotto pressione cantanti e ballerini e che, fatta eccezione per qualcuno come Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo, questa corsa si sta rivelando irta di ostacoli per molti dei concorrenti di quest’anno. Pensate soltanto a ciò che è andato in onda su Canale 5 proprio qualche minuto fa, e cioè alla discussione tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo.

Amici di Maria De Filippi, le prime anticipazioni sul Serale

La data d’inizio del Serale di Amici è il 30 marzo. A parte la conferma di Luca Tommassini da parte di Davide Maggio, non sono state rilasciate altre informazioni sulla nuova edizione, ad esempio sul meccanismo; state certi però che nel corso delle prossime settimane, se non proprio nella prossima registrazione, ne sapremo molte di più. E comunque speriamo sia tutto diverso dall’anno scorso. La settimana del Festival di Sanremo e le relative polemiche su cui è intervenuto anche Stash con un messaggio che lascia poco spazio a dubbi finora avevano spostato l’attenzione dal talent di Canale 5 a Rai Uno; finita questa settimana però, siamo tutti tornati alle abitudini televisive di sempre: chi arriverà al Serale? Ce la faranno i più amati del pubblico a vincere questa prima competizione col resto della classe?

I concorrenti del Serale di Amici 18: ecco i favoriti

Al momento siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà ad Alessandro Casillo, che è davvero a rischio perché sta vivendo un periodo difficile, ma non è solo lui al centro dell’attenzione. Come sapete infatti, anche Timor Steffens sta facendo molto discutere per la sua ultima polemica. Tra professori e ragazzi insomma Amici ci regala ogni giorno emozioni a non finire e l’hype col tempo non potrà che arrivare alle stelle. Intanto lasciateci fare qualche previsione: se i concorrenti dovessero essere una decina, ad arrivare alla fine secondo noi potrebbero essere Alberto Urso, Giordana Angi, Jefeo, Mameli, il già citato Alessandro, Miguel Chavez e Umberto Gaudino. A questi – ve lo ricordiamo – si aggiungono Tish, Rafael e Vicenzo. Quali sono invece le vostre previsioni?