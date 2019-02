Serale Amici concorrenti: colpo di scena per Giordana, doccia fredda per Alessandro

Concorrenti Serale Amici 18, Giordana Angi conquista tutti

Continua la corsa al Serale di Amici 18 e anche quest’oggi abbiamo visto alcuni concorrenti conquistarsi la maglietta verde. Di chi parliamo esattamente? Di Giordana Angi che è riuscita a portare a casa delle performance davvero intense e coinvolgenti. La cantante aveva già cantato Aspettando te sorprendendo anche Maria De Filippi durante la sua esibizione nella sfida a squadre: è stato però durante le tre prove della commissione esterna che la ragazza ha dato il meglio di sé. Lo stesso Charlie Rapino, primo dei tre giudici chiamati da Maria per l’occasione, ha commentato la performance di Giordana con un “è decisamente un sì”. La cantante insomma si è meritata a pieni voti l’accesso al Serale, anche perché – ricordiamolo – era da molti anni che provava a entrare ad Amici.

Amici 18, il regalo di Sparta a Giordana (che emoziona anche Greta Scarano)

Giordana non aveva la media del 9 che – come ormai saprete tutti – è necessaria per accedere al Serale: si è fermata a un voto più basso di Alberto, che aveva 8.91, cioè 8.88, ma avendo avuto un punto in più dalla squadra è balzata a 9.88. Un regalo bellissimo quindi quello dei suoi amici, che siamo sicuri saprà ricambiare durante il Serale o comunque nelle prossime puntate: senza quel punto infatti la Angi non avrebbe potuto giocarsi la possibilità di accedere alla fase finale della trasmissione. E non avrebbe avuto neanche la possibilità di emozionare tutti, anche Greta Scarano che, ospitata da Maria per pubblicizzare la fiction Non mentire che parte domani, ha fatto notare a tutti come l’interpretazione sofferta di Giordana l’abbia spiazzata. Come non darle ragione: è stata sicuramente la puntata migliore della ragazza e speriamo ce ne saranno tante altre durante il Serale.

Serale Amici di Maria De Filippi, doccia fredda per Alessandro Casillo

Non possiamo dire lo stesso di Alessandro Casillo che invece è riuscito ad arrivare secondo nella classifica di gradimento e siccome Giordana era prima ha potuto giocarsi l’importante possibilità di accedere alla fase finale mediante il televoto. Vediamo subito la classifica:

Giordana; Alessandro; Alberto; Miguel; Jefeo; Alvise; Mowgli; Ludovica; Mameli; Federica; Umberto; Valentina; Federico.

Alessandro purtroppo è stato subito bloccato da Rapino che gli ha fatto notare, come avevamo già capito dopo i fatti recentissimi successi nella scuola, rispetto alle altre due ragazze già passate al Serale, cioè Tish e la già citata Giordana, sia ancora indietro. Effettivamente Alessandro dovrebbe impegnarsi di più per far uscire meglio la sua personalità: il tempo c’è, quindi può giocarsi tutte le carte che ha (o che pensa di avere) per riuscirci.

Amici oggi, puntata movimentatissima per i concorrenti

La puntata comunque non si è conclusa con la sfida di Alessandro: dopo un primo litigio che ha visto intervenire persino Maria De Filippi e un video che ha fatto esplodere il gossip su una coppia della trasmissione abbiamo assistito a un ennesimo litigio. Mowgli ha infatti portato delle dispense da studiare alla Celentano che però non ha gradito affatto: “Per me puoi uscire direttamente dallo studio. Ti prego, Maria: non ti mettere in mezzo. Lui non sa un tubo e io devo studiare?”. Il Serale per il ragazzo potrebbe restare davvero un sogno dopo oggi.