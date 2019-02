Federica Marinari Amici, destino segnato: “Non vai al Serale”

Federica Marinari Amici 18, nessun Serale per la cantante?

Federica Marinari non arriverà mai e poi mai al Serale di Amici 18? Gli insegnanti sono stati chiari con lei: deve tirar fuori la sua personalità per poter ricevere dei voti soddisfacenti. Rudy Zerbi – come al solito – è stato quello più duro, dicendole chiaramente che per lei il Serale rimarrà solo un sogno. Federica ha voluto maggior chiarimenti da parte dell’insegnante, che in puntata gli ha dato un 4: “Cosa ti disturba di me? Mi dispiace stare qua e perdere tempo. Vorrei delle dritte e vorrei riuscire ad avere un miglioramento. Tu mi hai detto che c’è assenza di identità”.

Amici 18, scontro fra Federica e Rudy: le dure parole del professore

Sappiamo bene che Rudy non ama girare intorno alle questioni e infatti le ha detto: “Non mi piaci, te lo dico come vuoi tu. Trovo un’assenza di personalità. Non ti ho mai dato più di 4. Saresti potuto arrivarci da sola. Il tuo essere non comunica niente di originale. Io in un artista cerco che canti comunicando qualcosa di diverso da tutti gli altri perché il mondo è pieno di cantanti. Tu non fai la differenza e non potrai farla da qua al Serale. Quando canti, io penso alle cose da comprare la sera. Per me non c’è proprio speranza. È impossibile che tu vada al Serale”. Tutto questo è successo dopo l’accesissimo scontro fra Mowgly e Alessandra Celentano… questa volta il ballerino ha superato il limite usando certe parole!

Le critiche degli insegnanti di Amici a Federica Marinari: chi è dalla sua parte?

Federica di Amici 18 non vuole che le rinfaccino sempre il fatto di avere una buona tecnica vocale: “Mi state facendo pesare il fatto di aver studiato”. Stash ha cercato di chiarire il pensiero di Rudy, smussandolo parecchio: “Sei un arcobaleno ma questo è un limite. Quando canti Elisa diventi Elisa, quando canti Laura Pausini diventi Laura Pausini. In puntata ho sentito il tuo essere camaleontica”. Alex Britti ha spezzato una lancia a favore di Federica: “Faccio il suo avvocato. Vi ricordo che anche altri concorrenti hanno avuto il suo stesso problema e stanno cercando di risolverlo”. Federica vedrà da casa il Serale di Amici? A rischio anche Alessandro Casillo.