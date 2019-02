News Amici, il bel gesto di Alberto Urso e la reazione inaspettata di Tish

Amici news, quale futuro per Alberto Urso e Tish al Serale?

Le news di Amici questa volta riguardano Alberto Urso e Tish e s’intrecciano con la corsa al Serale degli altri concorrenti di quest’edizione. Come sapete, entrambi sembrano aver messo fine alla loro storia d’amore, o comunque a questa frequentazione di cui si continua a parlare, ed entrambi sono costantemente sotto la lente d’ingrandimento dei fan che vogliono capire cosa stia succedendo davvero. La puntata non è stata incentrata su di loro ma qualcosa in più possiamo senz’altro dirla. Partendo proprio da Alberto che oggi più delle altre volte ha dimostrato di avere talento e determinazione da vendere. Veniamo subito al dunque.

News Amici, il bellissimo gesto di Alberto

In puntata si è scoperto infatti che il cantante lirico ha rinunciato al punto in più della squadra perché sperava di “andare avanti con le mie forze senza aiuto”. Un gesto simile, se ricordate, lo fece la ballerina Klaudia Pepa quando rinunciò alla promozione dei professori per farsi scegliere dai coach, e fu un gesto che le portò fortuna. Non abbiamo motivo di dubitare che anche Alberto arriverà al Serale ma non potevamo non mettere in evidenza questo importante gesto di coraggio e determinazione: un gesto che gli fa senz’altro onore dopo le ultime polemiche sollevate dalle lacrime di Tish.

Amici 18, le ultime notizie sul rapporto tra Tish e Alberto

Ed è anche di Tish che vogliamo parlarvi perché Maria ha fatto notare in puntata, magari senza pensare a tutto quello che i fan pensano, che l’unica a non aver suggerito in puntata il nome di Alberto tra i meritevoli del Serale è stata proprio lei: una semplice coincidenza o qualcosa di più? Non lo sappiamo ma che una cantante brava come Tish non abbia nominato un professionista come Urso non può che dirla lunga, no? I due peraltro non sembrano neanche in cattivi rapporti perché quando si è visto il video in cui lui prendeva lezioni da Umberto di latino-americano lei rideva a crepapelle: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. E ne avremo di cose da dirvi, viste le lacrime di Giordana oggi in puntata e quanto accaduto tra gli insegnanti. Continuate a seguirci! Trovate qui intanto le prime anticipazioni sulle prossime puntate.