Anticipazioni Amici 18 prossime puntate: i risultati delle sfide di tutti i concorrenti

Prossime puntate Amici 18: le anticipazioni sulle sfide di Federico e Valentina

Le prossime puntate di Amici 18 vedranno Federico Milan e Valentina Vernia affrontare le sfide dovute alla loro posizione in classifica. Entrambi infatti si sono piazzati ultimi e questo nonostante il primo sia abbastanza ben visto dai professori e la seconda sia particolarmente amata da alcuni: i voti di Valentina infatti sono stati altissimi, al punto che ha eguagliato la media dell’8.95 di Alberto Urso. Le news sulle prossime puntate riguardano proprio loro, che stanno facendo il possibile per emergere nella scuola e farsi notare dal pubblico. Risultati ancora lontani, sembra, ma è anche vero che fino al Serale c’è ancora un altro po’ di tempo e tutto potrebbe succedere; come se non bastasse è anche abbastanza difficile imporsi da un certo punto in poi della trasmissione, quando cioè tutte le tifoserie si sono create (lo stesso Irama ad esempio aveva già una nutritissima fan base).

Anticipazioni Amici 18: momento difficile per Federico, gli insegnanti lo spronano

Le sfide di Federico e Valentina comunque sono andate molto bene: i due ragazzi sono riusciti a trionfare e a dimostrare ancora una volta di meritare di stare nella scuola di Amici. Il punto è che se siamo quasi convinti che la seconda sarà mandata avanti dai professori, vista la media altissima che ha avuto, il secondo potrebbe invece avere dei problemi. Oggi a farglielo notare sono stati proprio Veronica, Timor e Alessandra che gli hanno chiaramente detto di tirare fuori la personalità perché è bravo e preparato e potrebbe fare molto di più. Chiarissime le parole della Peparini che gli ha ricordato che ha provato ad entrare ad Amici da molto tempo e che non ha senso giocarsi male un’opportunità del genere. In questa puntata insomma i professori si sono fatti sentire parecchio e hanno scoperto un po’ le carte: lo stesso Alessandro Casillo è terzo in classifica ma sembra essere a rischio eliminazione.

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate: cosa succederà a Mowgli?

In puntata la provocazione di Maria De Filippi ha scatenato la commissione contro Alessandra Celentano, accusata di non votare oggettivamente Mowgli e di non essere quindi giusta: si parlerà quindi anche di questo, visto che ormai è un argomento cult da un po’ di settimane. Non è detto che si tralasceranno inoltre le lacrime di Giordana Angi che durante l’esibizione di Irama è stata inquadrata dalla regia e sembrava davvero giù. Le prossime puntate del programma tutto saranno fuorché piatte e poco interessanti: restate con noi perché vi terremo aggiornati su tutto! Trovate qui intanto le prime anticipazioni.