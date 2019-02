Amici 18, Maria De Filippi provoca Alessandra Celentano: la commissione si ribella

Alessandra Celentano boccia Mowgli ad Amici 18: l’insegnante continua la sua battaglia

Ancora attacchi ad Alessandra Celentano ad Amici 18. Che siano simpatiche provocazioni o accuse vere e proprie, la professoressa continua ad essere contestata per il suo modo di valutare Mowgli che, secondo quasi tutta la commissione (al momento ci risulta che solo Alex Britti non si sia espresso), non è oggettiva. In effetti il voto che poi ha dato al breaker ha ulteriormente messo in evidenza questo atteggiamento che alla lunga potrebbe essere controproducente. Diciamolo: Alessandra ha ragione a dare dei voti negativi al ballerino per quello che ha fatto dall’inizio dell’anno, per i suoi continui rifiuti e per le provocazioni sterili e pretestuose di cui si è reso protagonista. In questo caso però Alessandra è tenuta a dare un voto a una coreografia e 0 è un voto esageratamente basso, così come lo è sempre stato il 4. Al posto suo avremmo dato un 6 per mettere a tacere le polemiche e dimostrare a Mowgli che comunque la media del 9 non l’avrebbe presa lo stesso.

Amici 18: Timor contro Alessandra, è guerra tra i due insegnanti

Alessandra però è intenzionata a portare avanti questa sua tesi. “Io – queste le parole di Timor Steffens all’inizio della puntata – personalmente capisco il punto di vista della maestra e penso che tutte le cose date siano una cosa bella. Io però sono un ballerino e qui non lo farei perché capisco che tu vuoi fare bella figura”. “Perché – ha chiesto a quel punto Alessandra – gli altri lo devono fare e lui può decidere?”. Alla fine Mowgli ha ballato – “Grazie che ci fai questa concessione, grazie mille!”, ha detto Alessandra- ma poi ha preteso di rifare sulla stessa base del free style. I professori peraltro lo hanno difeso dopo che si è esibito ballando la coreografia di Alessandra: “Secondo me – queste le parole di Veronica Peparini – ha fatto bene a farla. L’ha portata a termine e ha fatto bene a farlo. Non ha fatto una figuraccia”.

La provocazione di Maria De Filippi dopo l’esibizione di Rafael Quenedit

C’è stato un po’ di attrito fra Timor e Alessandra perché lui non voleva che Mowgli ballasse in quanto convinto che fosse una perdita di tempo. Lei non ha gradito: “Timor non sei per niente spiritoso. Tu hai mandato via un ragazzo [Marco Alimenti, ndr] perché non ti piaceva. All’inizio gli davi 8, poi improvvisamente non hai voluto fargli lezione e l’hai mandato via”. Durante l’esibizione Timor si è anche alzato per applaudire Mowgli, quindi è stata una vera e propria dichiarazione di guerra alla Celentano, contro cui oggi si sono schierati quasi tutti i professori dopo una chiara provocazione di Maria. Tutto è partito dalla coreografia ballata da Rafael Quenedit che si è cimentato in un pezzo non del suo stile. A quel punto Maria ha chiesto a Veronica che voto avesse messo e ha fatto la stessa domanda ad Alessandra.

Rudy Zerbi contro Alessandra: “Voto per partito preso”

Veronica ha risposto 6.5 perché nonostante per lei Rafael sia un ballerino da 9 e 10 quello non era il suo stile e si vedeva; Alessandra invece gli ha dato 8 perché non lo ha trovato affatto male. Maria a quel punto le ha chiesto di votare l’esibizione perché altrimenti tutto il meccanismo avrebbe perso senso. Chiarissimo Rudy quando ha attaccato la maestra: “Anche io ragiono così, a me il tuo sembra un voto per partito preso: è un voto che non è un oggettivo ed è un voto che mette in discussione tutti noi professori”. A nulla però è servito: Alessandra gli ha dato 0 e così – crediamo – sarà per sempre. Staremo a vedere se per Mowgli il Serale resterà un sogno oppure no. Intanto abbiamo assistito a una doccia fredda inaspettata per Alberto e abbiamo visto Giordana Angi scoppiare a piangere, e prima che la situazione tra Alessandra e Mowgli si sblocchi ne vedremo ancora di cose. Trovate qui tutte le anticipazioni sulle prossime puntate.