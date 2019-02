Giordana Angi in lacrime ad Amici, Irama turba la cantante: lo sfogo

Amici, Giordana scoppia a piangere per Irama

A cosa stesse pensando Giordana mentre Irama cantava non lo sappiamo. O meglio possiamo immaginarlo ma non ne abbiamo la certezza perché la Angi ha parlato poche volte della sua situazione famigliare e Maria De Filippi peraltro non le ha fatto alcuna domanda dopo che il fidanzato di Giulia De Lellis ha finito di cantare il suo bellissimo pezzo La ragazza col cuore di latta. Anche dopo che Irama ha lasciato lo studio esortando i ragazzi a dare il massimo Maria non ha detto nulla e non sappiamo perché.

Giordana Angi si sfoga ad Amici: cosa succede alla cantante?

Sì, è vero che la De Filippi è un tipo discreto ma quante volte l’abbiamo vista fare domande ai concorrenti o interpretare le emozioni dei tronisti e dei corteggiatori di Uomini e Donne? Evidentemente non avrà visto Giordana oppure non se l’è sentita di aprire certi discorsi davanti a tutti. Fatto sta che la cantante di Amici è scoppiata a piangere e che la regia l’ha inquadrata proprio mentre si asciugava le lacrime. La canzone di Irama è molto profonda: ha un testo struggente e una melodia coinvolgente, quindi potrebbe dipendere tutto da questo. Il punto è che Giordana ha già parlato del suo passato e tirare le somme ci riesce facile.

Giordana, il padre e un grande amore

La Angi infatti oltre ad essersi lasciata dopo molto tempo e ad aver perso quindi un grande amore non sembra andare d’accordo col padre, col quale i rapporti sarebbero pressoché nulli: lo si capisce anche dall’inedito che gli ha dedicato e che canta sempre commuovendosi, anche l’ultima volta prima che succedesse l’impensabile per lei. Non è da escludere insomma che abbia pensato alla sua vita e che la canzone l’abbia coinvolta al punto da farla piangere. In attesa di saperne di più vi lasciamo alle anticipazioni sulle prossime puntate. Questa è stata molto movimentata, e a rischio eliminazione sembrano essere alcuni tra i più amati dal pubblico, ma le nuove lo saranno senz’altro di più.