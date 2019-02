Amici di Maria De Filippi, Alessandro Casillo fuori? Momento difficile per il cantante

Alessandro Casillo litiga con Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi

Litigi a non finire ad Amici di Maria De Filippi oggi. Non sappiamo come si metteranno le cose per Alessandro Casillo ma dopo la puntata appena andata in onda non siamo sicurissimi che riesca ad arrivare al Serale: Alessandro infatti sembra non avere né l’appoggio di Rudy Zerbi né quello di Alex Britti che oggi si sono schierati apertamente contro di lui dopo che ha cantato il suo inedito La musica e il resto. Un pezzo molto meno bello rispetto a Perché non amici? o ad altri che ha presentato e che Alessandro è riuscito a interpretare sufficientemente. Il punto è che a nostro avviso la sua personalità non sta venendo fuori e più passa il tempo più sembra evidente che i professori non siano convinti della sua ammissione al Serale. Oggi peraltro la lite tra lui e Rudy Zerbi è stata piuttosto accesa.

Amici di Maria De Filippi, a Rudy non piace l’inedito La musica e il resto

Dopo aver saputo del 4 di Rudy Alessandro è sbottato dicendo di aver “capito che è un problema personale a questo punto”. “Mi metti in discussione come prof – questa la risposta di Rudy – e mi dà fastidio. Fingi di non sapere. Io ti ho dato più di una volta un voto più che sufficiente”. “Una volta…”, ha risposto ironicamente Alessandro, sostenendo poi come questo fosse il suo pensiero: “Ti dico che è una cosa personale – ha insistito –. Se vuoi sentire è bene, sennò… Secondo te quanto canto bene? Mai!”. “Non usare mai più il discorso del personale – ha ribadito Rudy – perché è falso”. Rudy ha tenuto a precisare di essere stato oggettivo perché prima aveva litigato furiosamente con la commissione e si era parlato più o meno dello stesso argomento: una provocazione di Maria ha infatti acceso gli animi di tutti.

Anche Alex Britti contro Alessandro: “Sei un po’ confuso”

In difesa di Rudy è giunto Alex Britti che non ha condiviso l’idea di Alessandro secondo cui tutti quelli che non gradiscono la sua musica ce l’abbiamo con lui. “Neanche a me fai impazzire – queste alcune delle parole di Alex –. Sei un po’ confuso, secondo me”. “Non capisco perché in ogni cosa – ha continuato Alessandro – mi dovete sempre dare contro”. “Se uno ti mette davanti un problema e la pensi così – ha risposto Britti – non risolverai mai quel problema…”. “Ho provato a fare più cose, ho potato delle cover, degli inediti, però il risultato è lo stesso. Non sto dicendo che il mio pensiero sia giusto: probabilmente non piaccio a voi”. Per Alessandro le cose si stanno mettendo molto male, eppure è terzo in classifica e quindi molto amato dal pubblico. Trattandosi di sogni e di un momento importantissimo per la sua vita speriamo davvero riesca a farcela.

Le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi

Vi ricordiamo che oggi è successo di tutto in puntata: nessuno sapeva del bellissimo gesto di Alberto Urso, che per sua volontà non ha potuto giocarsi l’accesso al Serale, e Giordana Angi è scoppiata a piangere durante l’esibizione di Irama. Le anticipazioni su quello che vedremo nelle prossime puntate le trovate qui: non perdetele perché si parla della sfida di Federico e Valentina, e di molto altro ancora.