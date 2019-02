Federico Milan Amici passato difficile: “Ho paura del giudizio degli altri”

Un passato difficile per Federico di Amici 2019: la confessione

Federico di Amici 18 ha superato alla grande la sfida! Grazie alle dritte dei professori, è riuscito a tirare fuori il meglio di sé. Una soddisfazione personale, ma anche per gli insegnanti, che credono fortemente nelle potenzialità dell’allievo. Non abbiamo la certezza di vederlo al Serale di Amici 2019, ma è sicuro che – se dovesse seguire i consigli dei maestri – potrebbe fare un bel percorso all’interno della scuola. E potrebbe rivelarsi un avversario temibile per gli altri ballerini! Federico Milan ha spiegato che è molto chiuso e, dalle parole di Umberto Guardino, è emerso che ha un passato difficile alle spalle. Del quale però deve liberarsi quando balla.

Amici 18, Federico Milan e Umberto Gaudino: l’inizio di una bella amicizia

“Tu hai vissuto certe cose, tirale fuori – ha detto Umberto a Federico –. Quando provi qui sei una bomba. Senti quello che fai. Poi cerchi di proteggere quello che sei quando ti trovi in studio. Forse perché il percorso non è iniziato bene. Isola tutto e viviti il tuo momento”. Anche Miguel deve fare quanto prima il salto di qualità, altrimenti non accederà al Serale di Amici 18, come gli ha spiegato chiaramente Veronica Peparini.

Federico Milan, la confessione ad Amici di Maria De Filippi

Umberto ha poi continuato così: “Io sono un po’ come te. Sono una persona introversa, ma adesso ho trovato il mio equilibrio. A 28 anni sono un libro aperto. Quindi vai e fregatene. Percepisco che hai tanto da raccontare e che puoi aiutare tante persone”. In che modo potrebbe aiutare gli altri? Sicuramente ci sarà presto qualche sfogo del ballerino Federico di Amici, che oggi si è limitato a dire: “Io capisco quello che mi hanno detto i professori. Non penso di non trasmettere. Forse non mi lascio andare. Mi manca quel pochino in più per rendere la cosa vera. Nella vita ho paura del giudizio degli altri. Sono chiuso”. Nella scuola, invece, Alessandro Casillo non è assolutamente chiuso… anzi! È un fiume in piena e gliene dette quattro a Rudy Zerbi!