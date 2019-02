Miguel Amici non va a Serale? Dubbi dei professori: “Raggiunto il limite”

Miguel eliminato prima del Serale di Amici 2019? I dubbi degli insegnanti sul ballerino

Lontanissimo il Serale di Amici 18 per Miguel Chavez? È sicuramente il ballerino che si è più impegnato in questa edizione del talent show e che ha fatto i miglioramenti più visibili. Ma questo non potrebbe comunque bastare. Veronica Peparini gli ha detto chiaramente che la sua crescita si è fermata e questo non deve avvenire alle porte del Serale. Il suo percorso è quindi messo in discussione. Dalla sua, però, ha sempre Timor Steffens, che elargisce “9” come se non ci fosse un domani. Miguel è il ballerino preferito dell’insegnante di hip hop e certamente si batterà molto per lui. Piaciucchia invece ad Alessandra Celentano… di sicuro lo preferisce di gran lunga rispetto a Mowgly!

Confronto tra Miguel e Veronica Peparini: la preoccupazione dell’insegnante

Dopo la confessione di Federico Milan sul suo passato difficile, abbiamo visto Miguel di Amici 18 in crisi: “Difficile vincere contro Alberto. Cosa posso fare adesso? Voglio arrivare al Serale, però stranamente sono più alti i voti dei professori di canto che quelli dei professori ballo. Voglio fare di più”. Miguel ha avuto la conferma di essere seriamente a rischio quando ha incontrato Veronica Peparini: “Il mio dubbio è che sei arrivato al tuo limite. Il tempo di apprendimento deve essere più veloce. Ti ho visto nella coreografia di Timor e mi sei piaciuto molto. Ma quanto tempo ci hai messo per impararla? Questo mi ha fatto pensare: ce la farà Miguel? Con la tua media non arrivi al 9. Questo non significa che non vai al Serale”.

Miguel Chavez non va al Serale di Amici 18? Lui non demorde

E mentre Alessandro Casillo si è scagliato contro Rudy Zerbi, Miguel ha fatto tesoro delle parole della Peparini e ha detto: “Sapevo bene di questa paura dei professori e sono anche le mie. Se non provo, ho già fallito in partenza”. Ce la farà Miguel a convincere Veronica e Alessandra che potrà fare bene anche al Serale di Amici 2019?