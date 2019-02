Amici 18, Celentano furiosa con Rudy lascia la sala: “Un cattivo esempio”

Scontro Celentano-Zerbi: Mowgly il motivo del loro litigio

Oggi c’è stato un duro scontro tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad Amici 18! Si sta parlando molto sui voti dati dalla Maestra a Mowgly e le discussioni non finiranno mai… nemmeno al Serale, visto che il ballerino – poco ma sicuro – riuscirà ad accedere alla nuova fase del talent show di Canale 5. La Celentano ha perso la pazienza quando Zerbi le ha detto che non può farne una questione personale e che deve dare un voto circoscritto all’esibizione di Mowgly: “Vuoi dire che a me sta antipatico Mowgly? Stiamo scegliendo i concorrenti adatti al Serale. Non mi basta quello che fa lui. Io ho il mio metro di misura. Mi meraviglio di te, Rudy. Però ad Alessandro Casillo tu puoi dire che con lui non è una cosa personale”.

Amici 18 news, Alessandra Celentano va via

In questa discussione, è stato tirato in causa Casillo, che si è infuriato parecchio. Rudy ha cercato di giustificarsi così: “Sai qual è la differenza? Io a lui non ho dato sempre voti bassi. Tu invece fai pensare che gli dai quei voti per delle questioni personali”. Parole, queste, che hanno spinto Alessandra Celentano a lasciare la sala relax dicendo queste ultime parole al suo collega: “Rudy, stai dando un cattivissimo esempio. Vado via perché dici sempre le stesse cose! Tu sei come Mowgly: non capite l’italiano”.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: chi non arriverà al Serale?

Non solo litigi ad Amici 2019: quest’oggi abbiamo scoperto qualcosa di più sulla fidanzata di Rafael Quenedit, che per la prima volta ha fatto delle confessioni importanti (grazie alla Celentano). Procede la selezione degli allievi più adatti ad affrontare il Serale di Amici 18. Chi non ce la farà? Miguel è a rischio perché alcuni professori hanno dei grandi dubbi nei suoi confronti.