Rafael Quenedit fidanzato, commosso ad Amici: il racconto del ballerino

La fidanzata di Rafael Quenedit: il primo racconto ad Amici 18

Rafael di Amici 18 è fidanzato. Lo ha confessato durante l’ultimo day-time andato in onda, precisamente quando Alessandra Celentano gli ha chiesto di lasciarsi andare e di non pensare troppo alla tecnica. La coreografia che sta preparando richiede tanto trasporto emotivo e l’insegnante vuole che pensi alla sua ragazza per rendere tutto perfetto: “Potresti pensare alla tua fidanzata quando balli. Hai qualcosa in più per raccontare questa storia. Tu sai cosa significa essere innamorato. Sei innamorato?”. Rafael non ha risposto subito e la Celentano gli ha fatto per la seconda volta la stessa domanda.

Rafal Amici 18 fidanzato con una ballerina

Questa è stata la risposta di Rafael Quenedit: “Sono innamorato della mia fidanzata. Stiamo insieme da un anno”. E i suoi occhi hanno cominciato a brillare… Il ballerino si è commosso e ha cercato di soppesare ogni parola per non ritrovarsi in un fiume di lacrime. È molto riservato e non gli piace affatto parlare della sua vita privata, infatti ha fatto molta fatica a dire qualcosa sulla sua ragazza (è anche lei un ballerina). Tra i concorrenti di Amici 2019 più riservati c’è Federico Milan che, dopo gli stimoli ricevuti dai professori, ha detto qualcosa sul suo passato difficile.

Sorpresa a Rafael durante il Serale di Amici 2019?

La vita privata di Rafael Quenedit non è più top-secret. Scopriremo sicuramente altro durante il Serale di Amici 18: ci regalerà un’esibizione proprio con la sua fidanzata? L’anno scorso Einar ha riabbracciato la sua ragazza durante la diretta di Amici! Il Serale si avvicina e potremmo assistere molto presto a qualche spiacevole sorpresa: ci sono alcuni allievi molto amati dai telespettatori che però non hanno voti altissimi. Miguel potrebbe rischiare di ritornare a casa dopo le parole di Veronica Peparini. Lo stesso vale per Mowgly, per il quale oggi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno avuto una grande discussione!