Amici Serale 2019, Miguel ce la fa? Professori dalla sua parte

Miguel al Serale di Amici 18? Le parole di Veronica Peparini

Miguel Chavez potrebbe realizzare il sogno di andare al Serale di Amici 18. Oltre a Timor Steffens (e a tutti i professori di canto), anche Veronica Peparini starebbe dalla sua parte: si è compiaciuta per i miglioramenti fatti dal ballerino in un lasso di tempo molto limitato. Ha fatto ben intendere, la professoressa, che potrebbe dargli un voto alto per permettergli di accedere al Serale. Anche se le sue ultime parole potrebbero sembrare sibilline: “Io mi sono fatta un’idea. Ma non te la dico. Devi lavorarci molto su questa coreografia”. Assisteremo a qualche bella sorpresa questo sabato?

Amici 18, Miguel e Timor lontani? Il ballerino amareggiato

Mentre si sta cercando di fare più chiarezza su quello che è successo in hotel durante la notte, Miguel ha avuto dei dubbi su Timor: è davvero disposto a portarlo al Serale di Amici 2019? Ecco cosa ha detto: “Mi sento escluso. Lui mi ha aiutato tanto ed è stato per me un grande insegnante. Forse non è più come prima. Stavo già pensando a questo: io ho una parte di hip hop dentro di me, ma anche una parte dello stile della Peparini. Forse ho messo da parte l’hip hop”.

La confessione sorprendente di Timor a Miguel!

Dopo aver sostenuto Mowgly (che però rischia di essere eliminato questo sabato), Timor ha incontrato Miguel e lo ha rassicurato così: “Lo so, sei in un una situazione difficile: sei circondato da persone forti, molte delle quali sono già al Serale. Sei arrivato in questa scuola come un ‘6’, ma avevi fame e adesso sei a un ‘8-9’. Hai fatto tanti progressi. Sei cresciuto in poco tempo. Tu devi arrivare al Serale!”. La Celentano gli permetterà di accedere alla nuova fase del talent show?