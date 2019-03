Amici 18, litigio tra concorrenti e volano paroloni: cosa è successo in hotel?

Lite tra concorrenti ad Amici 2019: le parole della Celentano creano scompiglio

Un rimprovero da parte di Alessandra Celentano ha fatto agitare gli animi dei concorrenti di Amici 18! Cos’è successo? La Maestra ha fatto presente le lamentele da parte del personale dell’hotel dove alloggiano: ci sono troppi rumori molesti dopo le 11 di sera. Qualcuno si è assunto le proprie responsabilità, qualcun altro no. Per la prima volta abbiamo assistito a un duro scontro fra Tish e Giordana Angi, due ragazze che sono sempre state molto complici. Almeno fino a questo momento. Non si sono risparmiate e nemmeno Mameli, che ha visto sfumare la possibilità di accedere al Serale di Amici 2019…

Amici 18 news, Tish contro Giordana: lo scontro che non ti aspetti

Mentre Miguel Chavez è a un passo dal Serale, Mameli potrebbe vederlo da casa: avrebbe potuto farcela col “punto bonus” assegnato dai suoi compagni di squadra, che però gli è stato sottratto a seguito del provvedimento disciplinare scelto dai professori. Non tutti creano caos durante la notte e Giordana Angi è tra quelli che si è assunta le proprie responsabilità, anche se è stata fin troppo polemica: “Io non parlo. Non dico i nomi. Tish, tu dovresti venire qui. Non parlare: fai più bella figura”; Tish non è stata in silenzio: “Tu inizi con una cosa e poi finisce con un’altra. Non dico niente, dai… ti faccio un favore!”.

Cosa è successo in hotel? Parla Giordana Angi

Secondo Giordana, tra i “colpevoli” ci sarebbe anche Tish mentre quest’ultima non vorrebbe rivelare quello che ha fatto l’altra cantante durante la notte. Giordana ha poi tenuto a precisare che lei non fa mai baccano: “Io mi lamento sempre perché alle 11 voglio stare in camera mia. Dormo e vi sento. Mi dà fastidio. Se tu, Tish, ti fossi messa qua, tutto questo non sarebbe successo. Se ognuno si fosse preso le proprie responsabilità, non saremmo arrivati a tanto. Sto in silenzio perché ti rispetto, Tish”. Beh, non è proprio stata in silenzio visto che l’ha accusata… Mowgly (che potrebbe essere eliminato questo sabato) si è poi scagliato contro Giordana: “Anche tu fai casino, eh!”.

Mameli e Alvis litigano: volano paroloni ad Amici 2019!

Ma la litigata non è finita qui. Mameli, dopo aver saputo di non avere più a disposizione il “punto bonus”, ha attaccato tutti i concorrenti per la loro mancanza di sincerità e in particolare Alvis: “Io non ho fatto niente e tutto questo è senza senso. Vi ringrazio. Alvis, ma che parli? Sei un deficiente!”; Alvis gli ha risposto a tono: “Sei un viscido! Ma che c…o insulti?”.