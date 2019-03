Amici Serale anticipazioni, Casillo lontano: “Va bene così”

Alessandro Casillo fuori dal Serale di Amici 18? Solo un nuovo meccanismo potrebbe salvarlo

Alessandro Casillo è a rischio. Ormai il Serale di Amici 18 è vicino e lui non ha ancora ottenuto la maglia verde. Ce la farà? I professori non si sono sbilanciati molto su questo cantante (come invece hanno fatto con Mowgly perché ritengono quest’ultimo un talento) e Rudy Zerbi gli dà sempre dei voti bassi. Non potrà mai ottenere una media del “9”: potrebbe quindi accedere alla fase finale del talent show qualora si decidesse di introdurre un nuovo meccanismo, magari uno che abbia a che fare col televoto. Casillo è molto amato dal pubblico a casa e solo così potrebbe sperare di farcela.

News Amici 2019, Alessandro Casillo rassegnato: ecco le sue parole dopo lo scontro con Rudy Zerbi

Dopo l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda, Alessandro sembra quasi che si sia rassegnato all’idea di non poter continuare il suo percorso nel programma: “Va bene così. Che devo fare? Forse non riesco a capire io. Non so. Non può dirmi che è un problema di personalità. Ci stiamo avvicinando al Serale e quindi dobbiamo dare il meglio. Se tu mi dici che una cosa non va non può diventare un problema di personalità”. Anche Mowgly è preoccupato e pensa di non farcela, soprattutto adesso: teme una brutta reazione da parte della Celentano!

Anticipazioni Amici 18: meno polemiche nel programma? La proposta di Mameli

Mameli, grande amico di Casillo, è ovviamente della sua parte ed è convinto che i professori debbano evitare le polemiche perché queste ultime non fanno altro che influire negativamente sulle esibizioni: “La roba che è successa oggi ha creato molta tensione. Si dovrebbe solo pensare alla musica”. Un Amici senza litigate? Impossibile, le polemiche sono il sale dei programmi di Maria De Filippi!