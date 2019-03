Amici 18, anticipazioni direttori artistici: parla Maria De Filippi

Coach Amici 18, nuove anticipazioni date direttamente da Maria De Filippi

Maria De Filippi ha dato delle anticipazioni sui direttori artistici di Amici 18. Non ha potuto sbilanciarsi troppo, ovviamente, visto che la loro identità deve rimanere segreta fino alla prossima puntata del sabato. Ma ha comunque dato ai concorrenti degli indizi per poter capire chi potrebbero essere. Hanno fatto una sfilza di nomi: Ermal Meta e Fabrizio Moro (i più gettonati), Tiziano Ferro e Marco Mengoni, Irama e Stash, Fabio Rovazzi e J-Ax… La conduttrice non ha voluto confessare dei dettagli importanti come la loro nazionalità: gli allievi non sanno infatti se sono italiani o meno. Potrebbero anche essere stranieri e non sapere nemmeno un'”h” d’italiano: basti pensare a Timor Steffens che, pur non conoscendo bene l’italiano, è diventato un insegnante di Amici 2019.

Direttori artistici Serale Amici 2019: ecco cosa sappiamo finora

Dopo aver confermato che il Serale di Amici 18 inizierà sabato 30 marzo, Maria De Filippi ha rivelato qualcosa in più sui nuovi coach: “Sarete divisi in due squadre. Ogni squadra avrà un direttore artistico. Sono due uomini. Sono due artisti che di musica e di danza capiscono molto”. Non ha specificato se sono dei cantanti o dei ballerini. E nemmeno se li abbiamo già visti in passato ad Amici di Maria De Filippi. Intanto sta circolando un video sui due coach di Amici 18.

Concorrenti al Serale di Amici: Mowgly ora ce la farà!

Il Serale di Amici 2019 è sempre più vicino: sabato scopriremo chi saranno i direttori artistici. Ci sarà qualche gradita sorpresa? O la De Filippi ha puntato nuovamente su personaggi già visti in passato? Questa volta è sicuro al cento per cento che Emma Marrone non ci sarà, nonostante siano circolate diverse voci sul suo conto. I concorrenti di Amici 18 si stanno chiedendo chi potrebbero essere gli artisti che li seguiranno e anche chi di loro potrà accedere al Serale: pare che adesso Mowgly ce la farà a superare l’ultimo step… è successo un fatto molto importante!