Amici coach 2019 Serale, due uomini per le squadre (Foto e Video)

Coach Serale Amici 2019: il primo video dei due direttori artistici

Chi sono i coach del Serale di Amici 2019? Ne saranno due e saranno due uomini. Su questo non ci piove. Maria De Filippi ha voluto ripuntare sui direttori artistici, che hanno sempre fatto un ottimo lavoro all’interno del talent show di Canale 5. Per il momento, la pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un video in cui si vedono semplicemente le gambe dei due capisquadra che vanno verso la “luce”. Si pensa che possano essere Ermal Meta e Fabrizio Moro. Era già nell’aria la loro partecipazione e ci sono grandi possibilità che siano loro: dopo il successo al Festival di Sanremo, hanno diviso le loro strade artistiche (ma continuano a essere grandi amici), che potrebbero incrociarsi proprio in quel programma dove, in passato, hanno dato il loro prezioso contributo.

Ermal Meta e Fabrizio Moro coach di Amici? Il messaggio

La pagina Instagram di Amici si è limitata a scrivere: “Il Serale di Amici 18 sta arrivando e loro due saranno i direttori artistici. Provate a indovinare chi sono!”. Con le prossime anticipazioni di Amici 2019 potrebbe già essere rivelata l’identità dei due coach. Quello che ci si chiede ancora è se è stata confermata la commissione intera e quella esterna o se ci sarà semplicemente quella formata dai professori. Pare che non mancheranno tre giudici, che avranno un ruolo importante anche in questa edizione del talent.

Concorrenti Amici 18 al Serale: Mowgly e Casillo ce la faranno?

E mentre ci si chiede chi saranno i direttori artistici di Amici 18, alcuni concorrenti stanno lottando duramente per arrivare al Serale. Mowgly teme la reazione della Celentano dopo quello che è successo nella scuola, Alessandro Casillo si è rassegnato… Tish e Alberto sono invece al settimo cielo dopo quell’importante abbraccio!