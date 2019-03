Serale Amici, Mowgly ci va sicuro: la strategia dei concorrenti

Anticipazioni Serale Amici 2019: Mowgly è vicinissimo grazie agli altri concorrenti

Mowgly andrà al Serale di Amici 18. Ormai non ci sono più dubbi. Per un soffio, nella scorsa puntata, non è riuscito ad accedervi. Ma questa volta potrà contare sul punto concessogli dagli altri concorrenti. Cosa è successo precisamente? Diversamente da quanto accaduto le volte scorse, è toccato alla squadra avversaria scegliere a quale componente dell’altro team assegnare il “punto bonus”. Nessuno ha avuto dubbi al riguardo: Tish, Mameli, Miguel (e non solo) sono convinti che Mowgly debba accedere per forza al Serale visto che è un vero e proprio talento. Col punto dei ragazzi potrebbe raggiungere così l’agognata media del “9”. A meno che Alessandra Celentano non decida di dargli “0”!

Alessandra Celentano non si rassegna? Vorrebbe un altro ballerino al Serale

Questa rappresenta una grande chance per Mowgly. I professori gli daranno nuovamente all’unisono il “10”. Bisogna vedere cosa deciderà di fare la Celentano. Gli metterà di nuovo il bastone tra le ruote? Ha più volte ribadito di voler vedere altri ballerini al Serale di Amici 2019, come Federico Milan, per esempio. Mowgly sarebbe sicuramente un ottimo elemento per il Serale e i nuovi coach (sono emerse altre impedibili anticipazioni) potrebbero fare un ottimo lavoro con lui.

Concorrenti Amici 18 al Serale: Tish e Alberto sereni e… vicinissimi!

Sono invece più sereni coloro che hanno già la maglia verde. Basti pensare a Tish e Alberto Urso che, dopo l’ultima puntata del sabato, si sono lasciati andare a un lungo abbraccio che ha fatto sognare i fan. Dal mondo di “Amici di Maria De Filippi” sono emerse altre notizie: la ballerina professionista Elena d’Amario ha fatto una confessione inaspettata su sua sorella. Sapete già tutto? Emergeranno altre notizie non solo sul Serale di Amici, ma anche su tutti quei personaggi che rendono speciale questo talent show.