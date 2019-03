Tish e Alberto Urso nella stessa squadra? La proposta ad Amici

Serale Amici 18 anticipazioni, Alberto e Tish nella stessa squadra?

La storia infinita. Quella di Alberto e Tish di Amici 18! Tutti vorrebbero vederli nuovamente insieme, come in passato: ormai è da un pezzo che non condividono più Instagram stories… Prima erano inseparabili, ora invece cercano di mantenere le distanze. Anche se ci sono stati degli episodi che ci hanno dato la dimostrazione che il sentimento non è scomparso. Al contrario. Ogni volta che Maria De Filippi fa qualche domanda ad Alberto Urso su Tish, il tenore si imbarazza. E pare che la conduttrice ne abbia fatta un’altra durante la registrazione di Amici dell’8 marzo 2019.

Le squadre di Amici 18: cosa ne sarà di Alberto e Tish? I fan si fanno sentire

Dopo aver saputo che Miguel non è andato al Serale di Amici (come ha fatto sapere Il Vicolo delle News), scatenando la furia dei suoi fan, adesso parliamo della possibilità di vedere Tish e Alberto Urso nella stessa squadra. Ai sostenitori della coppia mancano i loro duetti… Dipende tutto da quello che decideranno di fare i nuovi coach di Amici di Maria De Filippi: toccherà a loro scegliere i componenti delle squadre. Pare che sia stata avanzata l’ipotesi di mettere all’interno dello stesso team Alberto e Tish. I due cantanti saranno d’accordo?

Tish e Alberto Amici news: la cantante stupisce tutti

Tish non sta facendo parlare solo per il suo rapporto con Alberto, ma anche per le ultime parole dette sui concorrenti di Amici 18: qualcosa, all’interno della scuola, è cambiato e la cantante ha fatto emergere delle questioni che devono essere risolte quanto prima. Il Serale è vicino. Qualche allievo – a sorpresa – potrebbe essere tagliato fuori. Miguel, Jefeo e Alessandro Casillo (i più amati tra gli allievi non ancora al Serale) riusciranno a convincere professori e direttori artistici nella prossima registrazione di Amici 18?