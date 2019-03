Amici 18, anticipazioni coach Serale: nuovi dettagli durante la registrazione

Nomi direttori artistici Amici 2019: i concorrenti ci provano così

Ancora non si conosce la precisa identità dei due coach di Amici 18, ma sono emerse nuove curiosità durante la registrazione dell’8 marzo 2019. Sono due uomini, uno dei due pare sia sposato e sono esperti sia di musica che di danza. Chi potranno mai essere? Gli allievi hanno fatto due nomi: Biagio Antonacci e Michael Bublé. Se avessero indovinato, avrebbero conosciuto in anticipo i loro capisquadra. E invece non è stato così. Anche questa volta Maria De Filippi ha detto loro di aver sbagliato. Solo ieri avevano fatto i nomi di Ermal Meta e Marco Mengoni: nessuno dei due parteciperà al Serale di Amici 2019 nei panni di coach. Magari come ospiti sì!

Max Pezzali e Nek coach di Amici 18? Anticipazioni registrazione 8 marzo 2019

Come riporta Il Vicolo delle News, la De Filippi ha mostrato un video in cui si vedono le mani dei direttori artistici di Amici 18. I ragazzi hanno notato la fede in una delle mani. Non sono proprio pochi i nomi di cantanti sposati e, ultimamente, è stata diffusa la voce secondo cui potrebbero essere Nek e Max Pezzali, che recentemente hanno lavorato molto insieme (con loro anche Francesco Renga). Potrebbero essere davvero loro? Mentre i concorrenti si interrogano sui possibili coach di Amici 2019, due ragazzi sono volati al Serale, scatenando però non poche polemiche, visto che Miguel potrebbe non farcela…

Coach e giudici Amici, una grande conferma

Oltre ad aver avuto nuovi indizi sui direttori artistici del Serale di Amici, Maria De Filippi ha confermato che ci sarà un gradito ritorno: quello di Loredana Bertè nei panni di giudice! Tutto questo accade mentre aumenta la tensione tra i concorrenti: dopo le ultime sorprendenti parole di Tish, qualcosa è cambiato nella scuola. Nulla è più come prima. Chi riuscirà ad accedere alla nuova fase del talent show?