Serale Amici 18, nuovi concorrenti ammessi: una felpa verde sorprende tutti

Amici 18 Serale, nuovi concorrenti conquistano la felpa verde: le anticipazioni di sabato 9 marzo

Il numero dei posti al Serale di Amici 18 si riduce sempre di più, ma solo perché aumentano le felpe verdi. Nella puntata di domani, come rivelano le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, altri due allievi verranno ammessi al Serale. Uno vi sorprenderà, forse, e di sicuro non ha fatto molto piacere ad Alessandra Celentano. Avete già capito di chi stiamo parlando? Siamo certi di sì, ma non è stato l’unico. Nella registrazione di oggi ci sono state le classiche sfide a squadre ed è così che, un concorrente di una squadra e uno dell’altra, sono riusciti a presentarsi davanti alla commissione esterna per conquistare la felpa verde.

Anticipazioni Amici 18 per sabato 9 marzo: le nuove felpe verdi

Nella prima sfida a squadre tra Sparta e Atene, tra una sfida e l’altra la vittoria è andata alla squadra di Sparta. E così, dopo essersi esibito e aver portato il punto a casa, Mowgli è riuscito ad avere la media del nove e quindi ha avuto la possibilità di presentarsi al centro dello studio. Tutto questo, però, grazie al punto bonus che gli è stato assegnato dalla sua squadra durante la settimana. Non sappiamo al momento come ha reagito la Celentano, visti i precedenti non proprio felici: si sarà ribellata per la media del nove raggiunta grazie al punto bonus? Fatto sta che Mowgli è al Serale di Amici 18. Il ballerino ha convinto i giudici esterni, hanno riconosciuto in lui un talento e quindi gli hanno detto “sì”, dandogli la possibilità di indossare la felpa verde.

Amici 18 anticipazioni: Mowgli e Mameli ammessi al Serale

La seconda sfida a squadre è stata vinta da Atene ed è stato Mameli a esibirsi davanti ai giudici esterni. Questi ultimi sono stati tutti d’accordo nell’assegnare al cantante la felpa verde. Mameli al Serale di Amici 2019 non ha avuto bisogno di punti bonus per accedervi, come è successo per altri suoi colleghi. Il cantante di Ci vogliamo bene, infatti, aveva la media del 9.1, come fa sapere Il Vicolo delle News.