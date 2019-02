Amici puntata sabato, dopo la sfuriata della Celentano colpo di scena per Mowgli

Puntata Amici sabato, continua lo scontro tra Alessandra e Mowgli

Le puntate di Amici che vedremo saranno incentrate senz’altro sulle discussioni tra Alessandra Celentano e Mowgli che anche oggi hanno dato spettacolo in sala prove dinanzi a Natalia Titova. Sempre oggi sono state pubblicate le anticipazioni dal Vicolo delle News e quindi abbiamo visto che effetto sta avendo questa litigata plurisettimanale sul televoto. I risultati? Al momento sembra che il pubblico stia premiando Mowgli, anche se la Celentano non ha certo il compito di seguire gli umori dei telespettatori ma quello di mettere un punto grande e grosso a una polemica ormai diventata sterile, pretestuosa e tutt’altro che positiva per l’immagine del breaker. Alessandra infatti anche oggi si è dovuta scontrare con il rifiuto di Mowgli di fare una coreografia in puntata, vale a dire quella di Natalia Titova, che pure si è mostrata contrariata dal comportamento del pupillo di Timor Steffens.

Amici puntata sabato, Mowgli spiazza anche Natalia Titova

“Pensi che al Serale studierai e basta – queste alcune delle parole della Celentano nel day time di oggi – e non dovrai fare le esibizioni? Pensi che puoi decidere cosa fare e non fare dalla mattina alla sera?”. “Io se devo andare in puntata a ridicolizzarmi – così ha risposto Mowgli – non ci vado. Il mio futuro non lo gioco con la danza classica. C’è una regola con scritto che devo essere versatile?”. “Ti vengo incontro per l’ennesima volta – ha controbattuto Alessandra –. Fammi vedere che almeno fai il latino!”. “Mi viene da ridere, mi sembra una cosa di… una ripicca… Se lei si arrabbia si vede che c’è una verità in quello che dico”. “A me – ha risposto Alessandra – non interessa niente di te. Tu sei qua e sei un allievo come tutti gli altri e come gli altri devi fare tutti gli stili”. “Mi aspettavo – queste invece le parole della Titova – che dicevi ‘Adesso faccio'”. Oggi ci siamo lasciati così nel day time.

Classifica di gradimento: Mowgli tra i preferiti del pubblico

Dalle anticipazioni apprendiamo che domani Mowgli avrà la sua rivincita, almeno parzialmente. Il Vicolo infatti ha pubblicato le prime posizioni della classifica di gradimento e dopo Alberto, Alessandro e Miguel si è piazzato proprio il breaker che quindi può dirsi soddisfatto: gli attacchi della Celentano lo hanno portato ai vertici della classifica e se dovesse continuare così e trovarsi magari primo potrà giocarsela anche lui superando la questione voti. Mowgli può dirsi soddisfatto tuttavia solo per il gradimento del pubblico: nelle due sfide che ha fatto, una contro Rafael e l’altra contro Valentina, ha sempre perso. Non sappiamo come andranno le cose per lui e se arriverà al Serale, com’è successo ad alcuni concorrenti anche in questa registrazione, ma è ormai evidente che il suo percorso sarà difficile. Anche a causa sua, diciamolo, e della sua ostinazione insensata.