Amici anticipazioni, provvedimento per Mowgli? La dura proposta della Celentano

Anticipazioni Amici, Alessandra stufa di Mowgli

Non sappiamo cosa deciderà di fare Alessandra Celentano ad Amici dopo quello a cui ha assistito ma siamo sicuri che sia arcistufa del comportamento di Mowgli. E a dirla tutta non ha neanche tutti i torti, perché tra i tanti rifiuti del ragazzo adesso abbiamo assistito anche a quello di seguire una lezione: è vero che il giorno dopo il ballerino ha cambiato idea ma è anche vero che in una scuola non si può fare ciò che si vuole. Ecco perché crediamo che l’insegnante potrebbe proporre un provvedimento sabato prossimo: nessuna certezza dunque ma una ragionevole ipotesi sulle sorti del breaker all’interno del programma.

Amici anticipazioni, Mowgli rifiuta di fare lezione

“La cosa che mi dà fastidio – queste le parole di Mowgli sulla coreografia pensata per lui da Alessandra – è che lei lo ha fatto apposta per avere una carta da giocare”. Ecco perché dopo aver saputo del compito assegnatogli il ballerino si è rifiutato di fare classico e ha preferito ripassare le sue coreografie. Il giorno dopo ha invece fatto lezione ma ha precisato che non avrebbe fatto la coreografia in puntata perché si sente ridicolo. “Mi ha detto il maestro – così ha esordito la Celentano – che ti sei rifiutato di fare lezione. Io mi ricordo che eri col gruppo quando c’era tutta la storia del diritto allo studio”. “L’assegnazione – ha spiegato Mowgli – mi è sembrata una cosa un po’ così… Io oggi sono venuto a fare lezione”. “Come mai hai cambiato idea – ha controbattuto Alessandra –? Hai ragionato, senza contare che qua c’erano assistenti e professionisti e tu molto tranquillamente dici che non vuoi fare lezione. Il problema – ha poi proseguito – non è risolto. Questa era una sanzione disciplinare”.

News Amici: l’ultima prova di Alessandra per Mowgli

“Sono inguardabile in questo stile”, ha spiegato Mowgli. “Te lo dici da solo che non ti puoi permettere di farlo – ha risposto Alessandra –. Allora quando ti dico che non sei versatile mi stai dando ragione”. “Ovvio – queste le parole del ragazzo –: è una cosa che si distacca totalmente dal mio mondo”. “Miguel – così Alessandra ha cercato di farlo ragionare – non aveva studiato niente, ha preso ha studiato e non erano tre mesi come te [di preparazione della coreografia, ndr]. Io non capisco perché tu ti puoi permettere di decidere”. E fu così che Alessandra chiamò Natalia Titova per farle preparare una coreografia di latino-americano da presentare sabato. Sì, avete letto bene: la Celentano non ha arretrato di un millimetro e anzi è intenzionata a difendere le sue convinzioni. Il provvedimento è nell’aria, anche se il Serale è alle porte e non sappiamo fino a che punto possa essere approvato dalle commissioni, e queste coreografie sembrano solo un antipasto.

Amici 18, le ultime news sui concorrenti

Ad Amici si continua a parlare intanto anche delle lacrime versate da Tish forse per Alberto e questo nonostante l’ultimo video che incastrava il cantante ci avesse fatto pensare a un possibile ritorno di fiamma. Non sappiamo come si metteranno le cose ma è certo che tra il pianto della cantante e l’ennesima discussione tra Alessandra e Mowgli Amici conferma sempre più di essere un mix esplosivo di reality e talent. Meglio così per tutti. Soprattutto per i più pettegoli.