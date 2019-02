Anticipazioni Amici, Rudy Zerbi esagera con Alessandro Casillo: scontro in puntata

Amici anticipazioni, Rudy Zerbi sprona Casillo ma esagera

Nelle prossime puntate di Amici di Maria De Filippi continueremo a vedere la gara dei concorrenti per il Serale e di discussioni ne scoppieranno parecchie: i posti infatti stanno diminuendo sempre di più ed è ovvio che la gara si faccia sempre più stressante. Vedremo un bel po’ di competizione anche domani, quando i ragazzi faranno la loro sfida di inediti: a vincere sarà Tish anche se a presentare i loro nuovi pezzi saranno anche Jefeo, Alessandro Casillo e Alberto Urso. Proprio durante la sfida – come fa sapere Il Vicolo delle News – succederà qualcosa che causerà attriti tra Alessandro e Rudy Zerbi.

Anticipazioni Amici, Rudy boccia l’inedito di Alessandro

Come al solito infatti, Rudy ha usato i suoi “gentilissimi” modi per dire ad Alessandro che il pezzo che ha presentato non andava bene e che era brutto. Si sarà trattato senz’altro di un brutto momento per Casillo che già durante le scorse settimane si è scontrato con l’insegnante: secondo Rudy infatti Alessandro dovrebbe piangere di meno, impegnarsi di più e far uscir fuori la sua personalità. La scorsa settimana non si è parlato di questo rapporto difficile e stando alle anticipazioni del Vicolo pare che neanche questa volta i rapporti tra i due siano finiti al centro dell’attenzione. Fatto sta che Rudy ci è andato giù pesante e che il percorso di Alessandro sembra sempre più simile a quello di Mowgli (per il quale oggi c’è stato però un bel colpo di scena).

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

In puntata è successo un po’ di tutto in realtà: oltre alla solita sfida a squadre infatti assisteremo a ulteriori esami per l’accesso al Serale e fortunatamente per gli allievi ci saranno nuove ammissioni. Brutte notizie invece per Alberto Urso che anche questa volta non è riuscito a fare l’esame dinanzi alla commissione dei tre giudici per un soffio. La prossima puntata il posto sarà sicuramente il suo ma dopo la settimana che ha passato, anche per via delle confessioni in lacrime di Tish, forse un bel premio ci stava tutto. Sarà per la prossima! O per la prossima ancora, chissà, ma comunque il momento arriverà. E a differenza di quanto prevediamo per Alessandro Casillo, per lui sarà molto più facile. Restate con noi perché vi aggiorneremo su tutto!