Concorrenti Serale Amici, Umberto Gaudino ammesso: doccia fredda per Alberto

Amici Serale concorrenti, nuovi ammessi alla fase finale della trasmissione

Le anticipazioni sui concorrenti ammessi al Serale di Amici vengono direttamente dal Vicolo delle News che ha pubblicato parecchi dettagli sulla puntata che vedremo il 23 febbraio. Si tratta di un appuntamento televisivo da non perdere perché non ci sarà soltanto la sfida a squadre ma anche la gara degli inediti, che sarà vinta da Tish, e molto altro ancora: assisteremo ad esempio anche uno scontro tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo e Alberto Urso mancherà l’ammissione alla fase finale per un soffio. Tante emozioni insomma per dei concorrenti che stanno facendo il possibile per realizzare il loro sogno.

Serale Amici concorrenti, Umberto Gaudino ammesso

Le sfide a squadre sono state vinte la prima da Sparta, la seconda da Atene: se Atene però non ha potuto portare nessuno dei suoi al Serale perché Alberto, che aveva il voto più alto di tutti, non è arrivato a 9 ma a 8.5, Sparta invece è riuscita a far accedere alla fase finale Umberto Gaudino. Quest’ultimo infatti aveva la media dell’8.2 ma con il punto in più regalatogli dalla squadra è balzato a 9.2 e ha potuto farsi giudicare dai tre esperti di Maria. Il risultato? Ammesso a pieni voti e con tanti complimenti, come tutti ci aspettavamo, in realtà, visto che il passato del ragazzo parla chiaro e ha fatto chiacchierare parecchio tutti sin dalla sua ammissione.

Tutte le anticipazioni sulla puntata di Amici del 23 febbraio

Se non sapete ancora nulla sulla registrazione della puntata del 23 febbraio dovete assolutamente recuperare: qui vi spieghiamo il motivo per cui Alessandro e Rudy hanno discusso e leggendo questo aggiornamento invece vedrete cosa avrà senz’altro spiazzato Mowgli dopo la sfuriata della Celentano. Momenti imperdibili insomma, e non solo per la corsa verso il Serale: due ragazzi, Federico e Valentina, hanno dovuto difendere infatti anche il loro posto con una sfida essendo arrivati ultimi in classifica. Pronti per la nuova puntata? Restate con noi intanto, perché non appena sapremo qualcosa di più vi aggiorneremo!