Miguel non va al Serale di Amici: fan protestano, lui piange

Anticipazioni Amici 18: Miguel non ce la fa? Al Serale un altro ballerino al suo posto

Anche questa volta Miguel Chavez non è riuscito ad accedere al Serale di Amici 18. Per il ballerino diminuiscono sempre di più le possibilità. Nonostante Timor Steffens stia facendo di tutto per permettergli di proseguire nel suo percorso all’interno della scuola, Miguel non è riuscito a ottenere un punteggio tale da poter assicurarsi la maglia verde. È sicuramente il danzatore che ha fatto più progressi quest’anno, un allievo modello che non si è mai lamentato e ha sempre mostrato una grandissima umiltà. Ma questo non potrebbe bastare. I professori di Amici hanno preferito mandare avanti altri concorrenti. Timor, però, gli ha assegnato il premio Banca 5; un premio che ha fatto scoppiare in lacrime il ballerino.

Miguel non va (ancora) al Serale di Amici, fan inferociti

Lo salveranno forse i direttori di Amici 2019? Pare infatti che toccherà a loro, la prossima settimana, scegliere i concorrenti che potranno fare accesso al Serale. E fra questi ci potrebbe esserci Miguel. O almeno questo sperano i suoi fan, che su Twitter hanno scritto messaggi contro il programma e contro quegli allievi che hanno preso la maglia (nomi fatti da Il Vicolo delle News) al posto del loro idolo: “Adesso che quell’inutile di Mowgly è al Serale, Timor si vuole dare una c…o di mossa e mandarci Miguel o deve fare lo st…zo fino alla fine?”; “Sono appena tornata a casa. Sono distrutta e non ho la forza per commentare quanto accaduto oggi. Ma domani sarà guerra!”; “Emm… Invece di dare l’opportunità di entrare al Serale a una persona che si è fatta i c…i suoi per tutto il percorso, si dà la maglia verde ai teatrini!”.

News Amici 2019: ecco cosa sta succedendo nella scuola

Tutti temono per Miguel di Amici 18, anche i suoi compagni di squadra. Ormai, dopo l’ultima confessione-bomba di Tish, il rapporto tra molti di loro è cambiato. Poco ma sicuro al Serale non vedremo solo delle belle esibizioni, ma anche delle litigate difficili da dimenticare!